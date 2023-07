Le marché des fermiers de Vernon attire des gens et des dollars

Le Marché des fermiers de Vernon sait qu’il joue un rôle économique important au sein de la ville.

Maintenant, ils ont les chiffres pour le prouver.

Le marché injecte près de 7,75 millions de dollars chaque année dans l’économie locale, selon une étude provinciale sur les retombées économiques des marchés agricoles.

« Bien que les gens sachent que le marché est un endroit idéal pour acheter des aliments frais et locaux », a déclaré Frances Callaghan, coordinatrice du marché des fermiers de Vernon, « les résultats de cette étude nous aident à communiquer aux autres à quel point le marché des fermiers est précieux pour notre communauté. »

Environ 144 000 personnes visitent le marché des agriculteurs chaque année et le jour de l’étude, le 29 juin, environ 2 802 personnes ont visité le marché. Environ 152 de ces visiteurs ont participé à l’enquête. Deux tiers des acheteurs visitent le marché soit « régulièrement » (presque chaque semaine) soit « fréquemment » (2 à 3 fois par mois).

Le Vernon Farmers’ Market participe à une étude provinciale sur les avantages économiques des marchés de producteurs.

« Les marchés de producteurs continuent d’être le visage de l’agriculture en Colombie-Britannique », a déclaré Heather O’Hara, directrice générale de la BC Association of Farmers’ Markets. « Il y a eu une croissance significative du nombre et de la vitalité des marchés de producteurs en Colombie-Britannique et il est important de comprendre non seulement ce qu’ils contribuent, mais aussi à quel point ils contribuent aux quartiers, villes et villages locaux.

« Ce projet s’appuie sur les résultats d’une étude similaire que nous avons menée en 2006 et en 2012 », a déclaré le Dr David Connell, professeur à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique à Prince George, qui dirige le projet. « À la fin de ce projet, nous pourrons comparer nos résultats avec ces études antérieures pour voir à quel point ce qui a changé. »

Depuis plus de quatre décennies, le marché des fermiers de Vernon est un catalyseur de l’engagement communautaire, présentant des produits cultivés, fabriqués ou cuits localement.

Situé à l’arrière derrière Kal Tire Place, dans le nord de la ville, le marché accueille jusqu’à 120 vendeurs en haute saison. Les visiteurs peuvent explorer une abondance de fruits et légumes frais de saison, de produits de boulangerie, de produits à base de viande, de plats préparés, de fleurs fraîchement coupées, de poterie faite à la main, de bijoux, etc.

De plus, des options de plats chauds et de concessions sont disponibles, complétées par des divertissements en direct. Le marché est réputé pour le camion à pain du jeudi, qui propose des pains artisanaux de style européen primés. Même pendant les heures creuses, un minimum de 40 vendeurs participent, permettant aux acheteurs de trouver leurs agriculteurs préférés tout au long de l’année.

Le projet est réalisé par la BC Association of Farmers’ Markets en collaboration avec Connell. L’aide financière a été fournie par la BC Association of Farmers’ Markets et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de la Colombie-Britannique.

