Le marché des fermiers de La Grange se poursuit jusqu’au 26 octobre – Shaw Local

Le marché des fermiers de La Grange se déroulera sous la pluie ou le beau temps de 7 h à 13 h tous les jeudis jusqu’au 26 octobre et mettra en vedette 30 petits vendeurs locaux et régionaux.

Le marché est situé sur Harris Avenue entre La Grange Road et Sixth Avenue. Un parking gratuit est disponible à proximité.

Le marché fournit des fruits, des légumes, des fleurs, du pain et d’autres articles.

Les produits sont cueillis la veille de leur achat, lorsqu’ils sont mûrs et prêts à être consommés. Les agriculteurs familiaux du Wisconsin, du Michigan, de l’Indiana et de l’Illinois fournissent des aliments frais qui mûrissent dans le sol plutôt que dans les bacs des supermarchés, selon le communiqué de presse.

Les vendeurs de retour sont Aimie’s European Bakery, Aracely’s Bakery, Boyce Chiropractic, The Cheese People, The Daly Bagel, The Eating Well, Elena’s Cucina, For You Honey Co., Gandi the Juice Guru, Gigawatt Coffee Roasters, Go Green La Grange, Island Soapies , Jake’s Country Meats, JW Morlock and Girls, Katich Breads, Kernel Dan’s Kettle Corn, La Grange Public Library, Lil Mad Cafe Gourmet Shop, Marek’s Authentic Polish Food, Miracle Microgreens Farm, My Donut Lady, Olivaceto, Skibbe Farms, A Taste of Martha’s Kitchen, Taqueria Mi Taquito, Tidey Farms, Umland’s Crunchy Cheese Bites, UChicago Medicine et AdventHealth La Grange.

Les nouveaux fournisseurs sont Get Sharp, Maggie’s Munchies Dog Treats et River Valley Ranch.

Go Green La Grange, une organisation environnementale locale, sera au marché chaque semaine pour fournir des informations sur le compostage, les barils de pluie et d’autres initiatives vertes. Des réceptacles de dépôt seront disponibles pour collecter les bouchons, chaussures et tissus usagés en plus de collecter un article spécialisé en vedette.

Voici le calendrier de collecte des objets :

Toutes les semaines: Bouchons de canettes, tissus (sauf couvertures), bouchons (pas en plastique), chaussures, étiquettes à pain et porte-canettes.

24 août: Masques faciaux (neufs et usagés)

14 septembre: Articles pour bébés, y compris savon, lotion, talc, débarbouillettes, bavoirs, tasses, peignes et brosses, couches et pulls inutilisés, aliments pour bébés non périmés et non ouverts, fournitures d’allaitement, sucettes et jouets de dentition propres, sièges/tabourets/pots, stérilisateurs, change serviettes, chauffe-biberons, sacs à couches, moniteurs (son ou vidéo), bols pour enfants, assiettes, ustensiles.

21 septembre: Instruments d’écriture, pinceaux, marqueurs secs pour la Guilde des Arts

28 septembre: Jean en denim (bleu)

5, 12 et 19 octobre: Soutiens-gorge anciens (ou neufs) (sensibilisation au cancer)

26 octobre: Conserves de fruits et légumes pour le garde-manger de la Second Baptist Church