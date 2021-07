Le marché des femmes nommé après l’ouverture d’un auteur acclamé dans le district d’Assam

Un district de l’Assam a ouvert son premier marché entièrement féminin et l’a nommé en l’honneur de l’auteur acclamé du lauréat du prix Jnanpith, Mamoni Raisom Goswami. Le marché a été ouvert dans le district de Cachar, dans le nord-est de l’État, près de la frontière indo-bangladaise. Le commissaire adjoint Keerthi Jalli a inauguré le hangar du marché qui s’appelle le « Mamoni Bazar ». Le marché a été établi à Dinnathpur Bagicha dans le district.

Le marché ne s’adressera qu’aux vendeuses et bien que ce ne soit pas la première fois que l’État dispose d’un marché entièrement féminin, c’est une première dans la vallée de Barak. De tels marchés ont déjà décollé à Dibrugarh et Jorhat, entre autres.

Le premier marché entièrement féminin de l’État a été ouvert il y a deux ans dans le district de Namrup et s’inspire d’un marché similaire à Manipur appelé « Ima Keithel », a rapporté le Hindustan Times.

Pourquoi le marché porte-t-il le nom de Mamoni Raisom Goswami ? Jalli dit qu’après avoir été postée à Assam, elle a lu le « Howdah mangé par les mites du Tusker » de Goswami et donc son introduction avec l’État s’est faite à travers le livre. Cela l’a inspirée à donner au marché le nom de l’auteur.

« La construction d’un marché entièrement féminin était sans aucun doute une étape enthousiaste vers l’autonomisation des femmes et nous créons également ce type de marchés dans d’autres parties du district. Le développement d’une femme peut aider au développement de toute la famille, ce qui contribuera à son tour à développer notre district », a-t-elle déclaré.

Ces femmes sur les marchés reçoivent une formation dans le cadre de groupes d’entraide pour cultiver des produits agricoles et fabriquer des produits à l’aide de l’artisanat local qui peuvent être vendus sur ces marchés.

Le marché Ema Keithel ou Ema d’Imphal ou le marché des mères d’Imphal est considéré comme le plus grand marché entièrement féminin d’Asie géré et géré uniquement par des femmes. C’est un lieu de travail pour plus de 5 000 vendeuses. Parmi eux, 4 000 ont une licence de travail régulière et, fait intéressant, ces licences se transmettent de génération en génération. Il est à noter que les hommes ne sont pas autorisés à commercer ou à faire des affaires sur le marché d’Emar, mais oui, ils peuvent être utilisés pour le travail. De plus, un magasin particulier sur ce marché ne peut vendre qu’une seule variété d’articles, car cela empêche l’empiètement sur d’autres entreprises.

