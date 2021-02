Le marché des extraits de cannabis devrait enregistrer une croissance de 18,6% d’ici 2030

Precedence Research prédit que le marché mondial de l’extrait de cannabis devrait enregistrer une croissance à un TCAC de 18,6% au cours de la période estimée et atteindre 31,5 milliards de dollars américains d’ici 2030.

OTTAWA, 24 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Le monde taille du marché de l’extrait de cannabis était estimé à 7,8 milliards de dollars américains en 2020.

Les extraits de cannabis impliquent un large groupe de produits qui comprend tout extrait de la plante de cannabis, comprenant des extraits de chanvre et de marijuana. Ces extraits contiennent un degré élevé de cannabinoïdes comme le THC et le CBD, beaucoup plus gros en poids que les tiges, feuilles ou fleurs de cannabis déshydratées. Le futur proche offre d’immenses possibilités pour le secteur des extraits de cannabis en raison de la légalisation croissante du cannabis dans plusieurs pays du monde. Les besoins en produits à base de cannabidiol (CBD) connaissent de forts progrès, qui ne devraient s’accélérer que dans un proche avenir. Les produits allant des baumes et lotions du groupe topique aux boissons et aux produits comestibles visent la santé et le bien-être, la variété croissante des produits CBD générant des perspectives de développement pour l’entreprise.

Les Nations Unies ont récemment estimé que plus de 180 millions d’individus dans le monde âgés de 15 à 64 ans (plus de 4% de cette catégorie d’âge) consomment du cannabis chaque année. Pas moins de 20 pays ont mis en œuvre des législations sur le cannabis médical, dont le Canada, l’Australie, l’Allemagne et la Colombie.

Facteurs de croissance:

Des facteurs tels que l’utilisation croissante du cannabis à des fins médicales, la mise en œuvre d’un cadre juridique sans ambiguïté lié à la consommation de marijuana dans les pays développés, l’augmentation de la prévalence du cancer, l’augmentation de l’utilisation de la marijuana comme antidépresseur et la concentration croissante des entreprises sur le développement de méthodes d’extraction durables stimulent la croissance du marché des extraits de cannabis. De plus, la prévalence croissante de l’arthrite et d’autres troubles chroniques stimule davantage la croissance du marché des extraits de cannabis. Des caractéristiques supplémentaires qui devraient alimenter cette activité augmentent la sensibilisation aux avantages du cannabis dans les régions en développement.

Une tendance à l’autorisation du cannabis est reconnue dans de nombreux pays à travers le monde. L’Uruguay a été le premier pays au monde à légaliser complètement la marijuana en 2013. Par la suite, plusieurs pays ont légitimé l’utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques, ce qui devrait alimenter les progrès du marché de l’extrait de cannabis grâce à la durée prévue.

Cela fait plus de deux ans que le Canada a décidé de réglementer légitimement le cannabis à des fins récréatives, devenant le deuxième pays après l’Uruguay et la première économie du G7 à le faire. Bien que l’accès autorisé au cannabis était auparavant disponible à des fins médicales, cela a marqué un changement de politique pionnier, loin de l’illégalité de la préparation et des personnes qui l’utilisent dans un pays d’environ 40 millions de personnes.

Faits saillants du rapport:

Parmi le segment de type, l’extrait de cannabis conventionnel a dominé le marché global en 2020. Le type conventionnel de cannabis est cultivé de manière extensive car il permet une production élevée d’extrait de cannabis.

Le segment à base de solvants représentait la part principale des revenus dans le segment des méthodes d’extraction avec plus de 65% en 2020 en raison de la grande popularité des méthodes d’extraction de cannabis à base de solvant. La méthode d’extraction qui implique l’utilisation de solvants est une méthode préférée de l’industrie d’extraction du cannabis, en particulier dans la fabrication d’extraits pour des ingrédients de soins personnels, des produits pharmaceutiques et des aliments. Certains solvants sont favorisés en raison de leur efficacité, de leur efficacité et de leur approbation par la FDA.

Le secteur pharmaceutique représente le chiffre d’affaires le plus important du segment des applications. Les médicaments comprenant un arrangement synthétique de dronabinol sont autorisés par la FDA américaine depuis des années. En 2018, Epidiolex (un médicament contre les crises) est devenu le premier médicament CBD dérivé du cannabis à être autorisé aux États-Unis. De plus, de nombreuses formulations médicales comprenant de l’extrait de cannabis sont en préparation.

Canopy Growth Corporation et Aphria Inc. représentaient une part importante du marché mondial des extraits de cannabis.

Analyse régionale:

Le rapport comprend des informations pour l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de marché supérieure à 71%. Les États-Unis ont indiqué la tranche la plus élevée d’Amérique du Nord, principalement en raison de la légalisation croissante du cannabis à des fins médicales. De plus, une forte sensibilisation aux bienfaits médicinaux des produits extraits de cannabis tels que l’huile et les teintures de CBD a également soutenu la part de marché élevée de l’Amérique du Nord.

L’Europe a ensuite été le marché important en raison principalement de la forte consommation d’huile de cannabis en Italie. Les approbations prévues pour la consommation de cannabis dans la région européenne devraient également augmenter la demande d’extrait de cannabis dans le laps de temps prévu. Israël est également un marché clé en raison de sa forte activité de recherche. La région de l’Amérique latine devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période estimée en raison de l’augmentation des investissements des principales entreprises dans les dernières technologies. La région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique affichera une croissance notable.

Principaux acteurs et stratégies du marché:

Les principales sociétés opérant sur le marché mondial des extraits de cannabis sont Kynd Cannabis Company, Organa Brands, Colorado Cannabis Company, Peridot Labs, Canopy Growth Corporation, Aurora Cannabis, MARICANN INC., Et Aphria Inc., entre autres.

L’augmentation des dépenses d’investigation et d’avancement accompagnées de collaborations, d’acquisitions et de fusions sont les stratégies vitales entreprises par les entreprises opérant dans l’industrie mondiale des extraits de cannabis. En outre, les grandes entreprises dépensent beaucoup en recherche et développement pour le développement de nouvelles méthodes d’extraction.

Principaux segments de marché couverts:

Par type

Par méthode d’extraction

Par application

Textile

Cosmétique

Pharmaceutique

Papier

Autres

Par géographie

