Le marché des centres de divertissement familiaux ou intérieurs atteindra 92,90 milliards de dollars d’ici 2032 grâce aux tendances des expériences immersives AR et VR

Marché mondial des centres de divertissement familiaux ou intérieurs

Dublin, 29 janvier 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le « Opportunités et stratégies du marché mondial des centres de divertissement familiaux ou intérieurs jusqu’en 2032 » le rapport a été ajouté à ResearchAndMarkets.com offre.

La dernière recherche complète sur le marché mondial des centres de divertissement familiaux ou intérieurs dévoile des perspectives de croissance importantes et des domaines d’intervention stratégique pour les parties prenantes du secteur. Le rapport détaillé, désormais accessible au public, fournit une analyse approfondie de l’évolution du secteur depuis 2017 et étend les prévisions jusqu’en 2032.

Croissance sans précédent et tendances émergentes

Comme indiqué dans l’analyse, le secteur a connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel de 7,11 % de 2017 à 2022, atteignant une valeur marchande d’environ 24,63 milliards de dollars en 2022. La croissance projetée est encore plus prometteuse, prévoyant une augmentation à 45,03 milliards de dollars d’ici 2027 à un taux robuste de 12,82 % TCAC. Cet élan devrait se poursuivre, avec des prévisions pour atteindre la somme impressionnante de 92,90 milliards de dollars en 2032, avec un TCAC de 15,59 % à partir de 2027.

Des dynamiques telles que l’inclination croissante de la jeune population vers les jeux mobiles, l’augmentation des revenus disponibles et l’expansion des marchés émergents ont historiquement alimenté la croissance du marché. À l’avenir, les facteurs susceptibles de stimuler l’expansion du marché comprennent l’utilisation intensive des médias sociaux pour l’engagement, l’augmentation des investissements dans les centres de divertissement familial et le soutien substantiel du gouvernement.

Informations sur la segmentation

En termes de segment, les studios d’arcade ont affirmé leur domination en tant que segment de marché clé, tandis que les zones de jeux AR et VR devraient être le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC attendu de 14,97 % entre 2022 et 2027. De plus, l’analyse du marché montre des variations dans la taille des installations, les installations de plus de 40 000 pieds carrés détenant la plus grande part de marché, et la tranche de 10 001 à 20 000 pieds carrés devrait croître rapidement à un TCAC de 13,61 % au cours de la même période.

Les sources de revenus du secteur sont également scrutées, révélant que les frais d’entrée et la vente de billets sont les principaux contributeurs de revenus. Cependant, la composante aliments et boissons devrait dépasser les autres en tant que source de revenus connaissant la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,6 % entre 2022 et 2027.

En ce qui concerne la démographie, les adolescents (âgés de 13 à 19 ans) constituent le segment de clientèle le plus important, une tendance qui devrait encore s’accentuer pour devenir la clientèle à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 14,5 % au cours de la période allant jusqu’en 2027.

Paysage géographique et concurrentiel

Dans l’analyse géographique, l’Amérique du Nord se démarque comme le leader du marché, revendiquant 38,4 % de la part de marché mondiale en 2022. L’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord devraient être les régions à la croissance la plus rapide, avec des TCAC exceptionnels de 17,2 % et 12,2 % respectivement. , suivi de l’Europe occidentale et de l’Amérique du Sud.

Le scénario concurrentiel présente un marché fragmenté, où les dix principales entités ne représentaient qu’une part de marché de 17,27 % en 2021. L’espace est propice aux partenariats stratégiques, en mettant l’accent sur l’innovation via la RA et la RV, et l’intégration de l’Internet des objets. (IoT) pour améliorer l’efficacité opérationnelle.

Recommandations stratégiques futures

Le rapport suggère une gamme de stratégies permettant aux acteurs du marché d’exploiter efficacement les opportunités de croissance. Il s’agit notamment de l’ouverture de nouveaux centres dotés d’équipements uniques, de l’adoption de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour les attractions interactives, de l’expansion géographique, de l’utilisation de l’IoT pour plus d’efficacité, de partenariats, de la consolidation du marché dans les économies en développement, de prix compétitifs et d’une forte concentration sur le marketing en ligne et l’engagement des visiteurs.

Dans le cadre des perspectives stratégiques du rapport, il met en évidence des plans d’action cruciaux tels que le lancement d’installations distinctives et l’utilisation de technologies innovantes pour révolutionner l’expérience client.

L’analyse constitue un outil essentiel pour les acteurs de l’industrie qui cherchent à comprendre la dynamique du marché, à capitaliser sur les tendances émergentes et à assurer un avantage concurrentiel dans le secteur en plein essor des centres de divertissement familiaux ou intérieurs.

Attributs clés

Attribut de rapport Détails Nombre de pages 388 Période de prévision 2021 – 2031 Valeur marchande estimée (USD) en 2021 24,6 milliards de dollars Valeur marchande prévue (USD) d’ici 2031 92,9 milliards de dollars Taux de croissance annuel composé 14,2% Régions couvertes Mondial

Pour plus d'informations sur ce rapport, visitez https://www.researchandmarkets.com/r/xq37c4

