L’augmentation de la demande d’expériences uniques, la démographie favorable des jeunes et l’augmentation du nombre de centres commerciaux stimulent la croissance du marché mondial des centres de divertissement familiaux intérieurs.

Wilmington, DE, 30 octobre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Allied Market Research a publié un rapport intitulé « Marché mondial des centres de divertissement familiaux/intérieurs par zone d’activité (studios d’arcade, zones de jeux AR et VR, activités de jeu physique, jeux d’adresse/de compétition et autres), taille de l’installation (jusqu’à 5 000 pieds carrés, 5 001 à 10 000 pieds carrés, 10 001 à 20 000 pieds carrés. Ft., 20 001 à 40 000 pieds carrés, 1 à 10 acres, 11 à 30 acres et plus de 30 acres), source de revenus (frais d’entrée et vente de billets, nourriture et boissons, marchandisage, publicité et autres), type ( Centres de divertissement pour enfants (CEC), centres de divertissement éducatif pour enfants (CEDC), centres de divertissement pour adultes (AEC) et centres de divertissement VR géolocalisés (LBEC)) et données démographiques des visiteurs (familles avec enfants (0-9), familles avec enfants ( 9-12), adolescents (12-18), jeunes adultes (18-24) et adultes (24 ans et plus)) : analyse des opportunités mondiales et prévisions de l’industrie, 2022-2032 ». Selon le rapport, l’industrie mondiale des centres de divertissement familiaux intérieurs a généré 30,9 milliards de dollars en 2022 et devrait générer 88,7 milliards de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 11,5 % de 2023 à 2032.

Principaux déterminants de la croissance

La démographie favorable des jeunes et le lancement continu de nouveaux FEC soutenant les activités familiales, l’intégration de la nourriture et des boissons (F&B) et le jeu participatif stimulent la croissance du marché mondial des centres de divertissement familiaux intérieurs. De plus, l’augmentation du nombre de centres commerciaux impacte positivement la croissance du marché. Au contraire, l’augmentation des investissements dans de nouveaux jeux et attractions devrait offrir des opportunités rémunératrices pour l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Couverture et détails du rapport :

Couverture du rapport Détails Période de prévision 2022-2032 Année de référence 2022 Taille du marché en 2022 30,9 milliards de dollars Taille du marché en 2032 88,7 milliards de dollars TCAC 11,5% Nombre de pages dans le rapport 519 Segments couverts Zone d’activité, taille de l’installation, source de revenus, type, données démographiques des visiteurs et région. Conducteurs Augmentation de la demande d’expériences uniques Une démographie favorable des jeunes Augmentation du nombre de centres commerciaux Opportunité Augmentation des investissements dans de nouveaux jeux et attractions Contraintes Augmentation du prix des billets Augmentation de la popularité des jeux à domicile et sur mobile

Scénario Covid-19

En raison de la pandémie de COVID-19 et des confinements mondiaux qui ont suivi, le marché des centres de divertissement familiaux intérieurs a été confronté à un ralentissement.

Cependant, à mesure que la situation mondiale commence à s’améliorer, avec moins de clients et plus de prix, les parcs à thème devraient ajouter de la valeur à leurs expériences et les rendre plus immersives. Ceci, à son tour, a présenté diverses opportunités de croissance pour les entreprises opérant sur le marché des centres de divertissement familiaux intérieurs.

Le segment des activités physiques ludiques maintiendra son statut de leader tout au long de la période de prévision

Sur la base du domaine d’activité, le segment des activités de jeu physique détenait la part de marché la plus élevée en 2022, représentant plus d’un quart des revenus du marché mondial des centres de divertissement familiaux intérieurs, et devrait maintenir son statut de leader tout au long de la période de prévision, car les activités physiques les activités ludiques attirent les familles avec enfants, ce qui est le principal facteur de croissance du marché. Cependant, le segment des zones de jeux AR et VR devrait afficher le TCAC le plus élevé de 14,6 % de 2023 à 2032, car il offre des expériences extrêmement amusantes. En raison de leurs expériences réalistes et engageantes, non seulement les jeunes enfants, mais aussi les adultes sont attirés par les zones de jeux AR et VR, ce qui est le principal facteur qui alimente la croissance du marché.

Le segment 1-10 acres maintiendra son statut de leader tout au long de la période de prévision

Sur la base de la taille des installations, le segment de 1 à 10 acres détenait la part de marché la plus élevée en 2022, représentant plus d’un quart des revenus du marché mondial des centres de divertissement familiaux intérieurs, et devrait maintenir son statut de leader tout au long de la période de prévision, grâce à la présence d’un grand nombre de FEC. Les FEC d’une telle taille sont généralement considérés comme des parcs à thème ou des parcs d’attractions. Cependant, les 10 001 à 20 000 m². Fort. Le segment devrait afficher le TCAC le plus élevé de 15,5 % de 2023 à 2032, en raison de l’augmentation du nombre de centres de divertissement familial intérieurs intégrés à des arcades, des restaurants et de la musique.

Le segment des droits d’entrée et de la vente de billets maintiendra sa position de leader au cours de la période de prévision

Sur la base de la source de revenus, le segment des frais d’entrée et de la vente de billets représentait la part la plus importante en 2022, contribuant à plus d’un tiers des revenus du marché mondial des centres de divertissement familiaux intérieurs, en raison de l’augmentation du nombre d’attractions innovantes proposées par de nombreux centres de divertissement familial. Cependant, le segment des aliments et des boissons devrait afficher le TCAC le plus élevé, soit 14,2 %, entre 2023 et 2032, et devrait maintenir sa position de leader au cours de la période de prévision. Cela est dû à une amélioration de la qualité des aliments, à des prix attractifs et à des installations propres.

Le segment des centres de divertissement pour enfants (CEC) maintiendra son statut de leader tout au long de la période de prévision

En fonction du type, le segment des centres de divertissement pour enfants (CEC) détenait la part de marché la plus élevée en 2022, représentant près des deux cinquièmes des revenus du marché mondial des centres de divertissement familiaux intérieurs, et devrait maintenir son statut de leader tout au long de la période de prévision, grâce à la montée en puissance de l’interaction enfant/parent et à l’accent mis principalement sur les activités ludiques et les divertissements pour les plus jeunes enfants. Cependant, le segment des centres de divertissement VR géolocalisés (LBEC) devrait afficher le TCAC le plus élevé de 14,4 % de 2023 à 2032, en raison de l’introduction de jeux multijoueurs interactifs dans de nombreux FEC.

Le segment des adolescents (12-18 ans) maintiendra sa position de leader au cours de la période de prévision

Sur la base des données démographiques des visiteurs, le segment des adolescents (12-18 ans) représentait la plus grande part en 2022, contribuant à plus d’un tiers des revenus du marché mondial des centres de divertissement familiaux intérieurs, en raison de l’innovation et de la variété des jeux proposés par de nombreux jeux familiaux. centres de divertissement (FEC). Cependant, le segment des familles avec enfants (9 à 12 ans) devrait afficher le TCAC le plus élevé de 13,9 % de 2023 à 2032, et devrait maintenir sa position de leader au cours de la période de prévision, car la plupart des parents préfèrent un apprentissage amusant et axé sur l’aventure. Jeux.

L’Amérique du Nord maintiendra sa domination d’ici 2032

Par région, l’Amérique du Nord détenait la part de marché la plus élevée en termes de revenus en 2022, représentant plus d’un tiers des revenus du marché mondial des centres de divertissement familiaux intérieurs, en raison de l’intégration de nouvelles technologies, telles que la technologie 3D, la réalité virtuelle. les jeux, et autres, qui sont à la mode, et les consommateurs préfèrent les moyens de divertissement modernes aux options de divertissement traditionnelles. Cependant, la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 13,6 % entre 2023 et 2032, et dominera probablement le marché au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation du nombre de centres commerciaux dans cette région.

Principaux acteurs du marché : –

Concepts de divertissement CEC, LP.

Groupe de divertissement Cinergy

Funriders

KidZania

Landmark Loisirs LLC

Dave et Buster’s, Inc.

Divertissement Lucky Strike

Centres de divertissement Scene75

SMAAASH

Fuseau horaire mondial.

Le rapport fournit une analyse détaillée de ces acteurs clés du marché mondial des centres de divertissement familiaux intérieurs. Ces acteurs ont adopté différentes stratégies telles que le lancement de nouveaux produits, les collaborations, l’expansion, les coentreprises, les accords et autres pour augmenter leur part de marché et maintenir des parts dominantes dans différentes régions. Le rapport est précieux car il met en évidence les performances commerciales, les segments opérationnels, le portefeuille de produits et les actions stratégiques des acteurs du marché pour présenter le scénario concurrentiel.

Développement de l’industrie clé :

avril 2023 – Chuck E. Cheese a dévoilé un centre de divertissement et une zone de trampoline à Brooklyn qui offrent un environnement de restauration et de divertissement plus calme, un éclairage tamisé et une expérience d’arcade sensorielle pour les familles.

avril 2023 – Chuck E. Cheese, la marque de divertissement familial et de restauration, a lancé une nouvelle saison complète de divertissement sur ses chaînes YouTube et YouTube Kids, proposant du contenu gratuit et agréable à regarder en famille.

décembre 2022 – SMAAASH, la destination de jeux et de divertissement la plus acclamée d’Inde, a été lancée au Indiabulls Mega Mall, Meera Nagar à Jodhpur. Réparti sur 19 000 pieds carrés, ce centre de divertissement contemporain allie harmonieusement sport et réalité virtuelle de manière immersive pour offrir aux clients les expériences les plus fascinantes.

décembre 2022 – Le centre de divertissement familial Timezone a présenté son nouveau look, sa salle de fête, son bowling high-tech et ses jeux dans sa succursale Greenbelt 3 à temps pour les vacances.

septembre 2022 – Dave and Buster’s Entertainment, Inc. a annoncé son partenariat avec Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group pour développer la marque Dave and Buster’s sur les principaux marchés d’Asie occidentale. La Marque commence son expansion avec des sites au Royaume d’Arabie Saoudite, suivi des Émirats Arabes Unis et de l’Égypte.

mai 2022 – Cinergy Entertainment Group a annoncé l’ouverture de ses cinémas Cinergy Dine-in à Wheeling, dans l’Illinois. Les cinémas Cinergy Wheeling Dine proposent des repas au théâtre, des fauteuils inclinables de luxe, un bar sportif spacieux et un coin salon comprenant des tables de billard et un jeu de palets.

