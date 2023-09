Le marché des cautionnements ne démarre pas | Actualité économique

Le projet ambitieux du gouvernement visant à lancer le marché des cautionnements d’assurance – une alternative aux garanties bancaires pour les projets d’infrastructures – n’a pas réussi à décoller au cours des trois dernières années en raison d’obstacles techniques et financiers.

Le marché des cautionnements en Inde n’a pas bougé du tout après que Nitin Gadkari, ministre de l’Union, ministère des Transports routiers et des autoroutes (Morth), a lancé deux cautionnements de niveau de base (Bid Bonds) en décembre 2022, émis par Bajaj Allianz General Insurance, ont indiqué des sources d’assurance.

Alors que certains des principaux assureurs généraux comme New India Assurance, ICICI Lombard General Insurance, SBI General Insurance et Bajaj Allianz General Insurance ont annoncé leur intention d’émettre des cautionnements ces derniers mois, personne n’a pu le faire faute d’éléments de soutien. .

« Il a fallu près de trois ans pour obtenir l’approbation de l’IRDAI pour le produit de cautionnement. Nous avons réglé de nombreux détails techniques qui rendront la construction de projets routiers moins risqués, ce qui fera du cautionnement une activité sûre et rentable pour les assureurs. Le cautionnement aidera également les entrepreneurs à clôturer financièrement leurs projets sans dépendre uniquement des garanties bancaires », avait déclaré Gadkari lors du lancement des deux premiers produits de cautionnement l’année dernière.

Gadkari, dont le ministère est l’organisme central pour la mise en œuvre des méga-projets d’infrastructures et qui souhaite développer le marché des cautions comme alternative aux garanties bancaires pour l’exécution de grands projets, poursuit le dossier avec le ministère des Finances qui fait pression sur l’IRDAI pour qu’il pousser le secteur de l’assurance à lancer des produits.

Le président de l’IRDAI, Debasish Panda, et Rakesh Joshi, membre (Finance et investissement), de l’IRDAI s’étaient rencontrés et avaient tenté de résoudre les problèmes majeurs rencontrés par les réassureurs la semaine dernière lors d’une réunion convoquée par la CII. Panda avait exhorté toutes les parties prenantes à travailler en collaboration dans le cadre réglementaire existant pour développer un marché de cautionnements indispensable pour aider le gouvernement à faire un grand effort dans le domaine des infrastructures de Rs 100 000 milliards.

La réunion a réuni des parties prenantes clés, notamment de hauts fonctionnaires du ministère des Finances, de la National Highways Authority of India (NHAI), des représentants de plusieurs compagnies d’assurance, de réassurance, de la Banque mondiale, d’autres banques publiques et privées, de sociétés d’infrastructure et de courtiers d’assurance. sur la manière de développer un marché approprié des cautionnements dans le pays.

Cependant, les principales succursales de réassurance étrangères (FRB), qui ont pris l’initiative de concevoir des produits de cautionnement pour le marché indien, ont déclaré que les acheteurs ne sont pas prêts à payer la prime adéquate et à fournir des garanties pour la police sans lesquelles personne ne peut vendre des cautionnements.

Les cautionnements nécessitent un soutien important en réassurance et aucun assureur principal ne peut émettre une police sans un soutien de réassurance approprié. « Sur le marché indien, on s’attend à ce que les cautionnements soient moins chers que le coût de la garantie bancaire, ce qui est impossible. Si nous vendons des prix plus bas aux banques, nous nous retrouverons dans une situation qui serait vraiment intenable pour nous », ont déclaré des sources de la FRB.

Outre la tarification, les options de réassurance ne sont pas non plus claires en raison des dispositions actuelles concernant les documents d’indemnisation. La loi indienne sur les contrats et le code de l’insolvabilité et de la faillite ne reconnaissent pas encore les droits des assureurs au même niveau que ceux des créanciers financiers et les compagnies d’assurance n’ont donc pas recours au recouvrement comme les banques en cas de défaut, ont indiqué des sources du secteur.

En Inde, l’émetteur de cautionnements devrait être en mesure d’appliquer légalement des contrats tripartites garantissant le respect, le paiement et/ou l’exécution, ont indiqué des sources.

Le gouvernement a déjà annoncé des cautionnements, mais la mise en œuvre pourrait être plus rapide. Les cautionnements représentent un marché robuste de 20 milliards de dollars dans les économies avancées, et il est temps qu’ils soient largement utilisés en Inde, selon un expert en assurance.

« L’Inde devrait dépenser environ Rs 100 000 milliards en infrastructures via le National Infrastructure Pipeline au cours des cinq prochaines années. Cela nécessite des garanties bancaires d’environ Rs 90 lakh crore au cours des cinq prochaines années, pour lesquelles les banques n’ont actuellement pas la capacité. C’est là que les cautions doivent intervenir en complément des garanties bancaires, l’Inde étant estimée être le troisième plus grand pays ayant une activité d’infrastructure d’ici 2030 », a déclaré Panda.

Qu’est-ce que le cautionnement ?

Les cautionnements sont un type de police d’assurance protégeant les parties impliquées dans une transaction ou un contrat contre des pertes financières potentielles dues à une rupture de contrat ou à d’autres types d’inexécution. L’assureur émetteur fournit une garantie, moyennant une prime, en cas de défaut d’exécution d’un projet. Ils servent d’outil d’atténuation des risques pour maintenir l’intégrité, la qualité et le respect des conditions contractuelles, contribuant ainsi au bon fonctionnement des projets, en particulier dans le secteur des infrastructures, et favorisant un environnement commercial sain.