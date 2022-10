Le marché DeKalb Back Alley présentera des trouvailles vintage et rétro samedi – Shaw Local

DeKALB – Plus de 80 vendeurs devraient s’installer ce week-end dans le centre-ville de Palmer Court pour le DeKalb Back Alley Market afin de proposer ce que les organisateurs appellent une expérience de magasinage «d’inspiration BOHO».

L’événement débutera à 9 h et se poursuivra jusqu’à 16 h le samedi, avec la possibilité pour les clients de parcourir un éventail de différents vendeurs, vendant de tout, des lotions et des potions aux citrouilles et aux capteurs de rêves.

“Nous l’appelons inspiré de BOHO parce que c’est un large éventail de choses et que nous n’avons pas beaucoup de choses identiques”, a déclaré Leslie Conklin, l’une des trois organisatrices de l’événement. “Nous limitons la catégorie, donc ce ne sont pas toutes les mêmes choses.”

Pendant l’événement, les visiteurs pourront siroter et flâner en faisant leurs emplettes sur le marché.

“Ville natale [Sports Bar & Grill] sponsorisera, et les gens pourront prendre leur cocktail et parcourir le marché », a déclaré Conklin.

Un certain nombre de food trucks, de boulangers et de vendeurs de nourriture seront sur place pour l’événement afin de vendre de bons plats aux visiteurs.

DeKalb Back Alley Market donnera aux visiteurs la chance de connaître des artistes de la région dans différents domaines, qu’il s’agisse de travail du bois, de verrerie ou de peinture à l’aquarelle.

Conklin a déclaré que l’événement se targue d’avoir des vendeurs vraiment sympathiques et un mélange unique de vendeurs qui ont beaucoup à offrir.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui rend les trouvailles vintage et rétro si populaires parmi les visiteurs, Conklin a répondu que c’était simple.

“Tout le monde aime se souvenir de choses de son passé”, a-t-elle déclaré. “Je pense que c’est juste revenir à votre passé et à vos souvenirs. Garder une partie de cela et se souvenir de ce que votre grand-mère ou vos parents avaient, c’est plutôt amusant.

Conklin a déclaré que les visiteurs ont généralement des choses positives à partager sur leurs expériences au marché DeKalb Back Alley.

“Ils aiment la convivialité des vendeurs, l’assortiment que nous avons”, a déclaré Conklin. “[It’s] juste un peu différent des autres marchés qui existent. Ils aiment juste la variété. L’ambiance est vraiment, vraiment amusante. Et il y en a vraiment pour tous les goûts.