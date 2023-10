Environ 200 vendeurs locaux se bousculent après l’annulation d’un prochain marché de Noël parce que l’organisateur de l’événement a perdu l’argent de sa caution.

La troisième édition annuelle de It’s A Christmas Market était prévue le 12 novembre au Bingemans de Kitchener, en Ontario. Jeudi, les vendeurs ont découvert qu’il avait été annulé lorsque l’organisatrice d’événements Stacy Cliff, qui gère Stacy’s Events, a publié sur une page Facebook privée disant qu’elle avait perdu leur argent.

“C’est avec mes plus sincères excuses que ma dépendance à la santé mentale, combinée à mon égoïsme absolu, a créé une tempête que je ne peux pas contrôler”, a déclaré Cliff dans son message.

« Vous êtes nombreux à m’avoir suivi, à avoir eu foi et à m’avoir fait confiance à travers les bons et les mauvais événements. J’ai pris cette confiance, et pire[e]votre argent, et j’ai fait le pire que je puisse faire, c’est-à-dire ne pas le mettre à sa place.

Dans une entrevue téléphonique avec CTV News, Cliff a confirmé qu’elle avait perdu de l’argent à cause du jeu.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé. Tout a fait boule de neige. Je n’arrêtais pas de penser que je dépenserais 100 $ ici, 100 $ là et que je pourrais remporter un gros gain et tout remettre en place. Et cela n’est jamais arrivé », a déclaré Cliff.

Cliff travaille dans la planification d’événements depuis trois ans et a déjà travaillé avec certains des fournisseurs qui s’étaient inscrits aux éditions précédentes de l’événement.

Stacy Cliff parle à CTV News lors d’un marché passé. (Photo d’archives/CTV Kitchener)

“Je suis terriblement désolé. Je sais que cela ne réglera rien, que cela ne leur rendra pas d’argent. Cela ne veut probablement rien dire, mais c’est tout ce que je peux dire », a déclaré Cliff.

Cliff a déclaré qu’elle n’avait jamais fait de dépôt à Bingemans pour l’événement. Elle estime avoir perdu entre 20 000 et 30 000 dollars au total, mais ne connaît pas le chiffre exact.

DES VENDEURS POUR DES CENTAINES DE DOLLARS

Les vendeurs ont payé environ 100 $ à 200 $ chacun pour réserver des places lors de l’événement. En plus de cela, beaucoup disent qu’il leur reste des centaines de produits en stock qu’ils préparent depuis des mois.

Tricia Teves, qui crée des produits en résine pour son entreprise Dream Creations, a déjà travaillé avec Cliff. Elle a dit qu’elle avait payé 150 $ pour sa place sur le marché, mais qu’elle avait perdu bien plus que cela.

« Les soirées que je passe loin de mes enfants, le temps que je retire de mon travail habituel et que j’y investis. La résine n’est pas bon marché », a déclaré Teves. “Tout ce sur quoi j’avais travaillé jusque-là n’avait servi à rien.”

“Pour investir dans cette activité secondaire, ce que beaucoup d’entre nous font, c’est des centaines et des centaines et des centaines de dollars que j’ai dépensés et que je comptais récupérer avant Noël.”

L’auteur Jody Swannell fait partie des quelque 200 vendeurs qui prévoyaient de participer au marché. (Soumis)

Les vendeurs doivent désormais décider quoi faire de leur inventaire, car la plupart des autres marchés de Noël sont complets depuis des mois.

“Il y a un livre de Noël que j’avais prévu pour cet événement, et j’avais acheté un tas de matériel pour fabriquer des pochettes de livre avec des pochettes de Noël et des breloques de livre de Noël et des trucs comme ça”, a déclaré l’auteur Jody Swannell.

“C’était certainement une réaction émotionnelle. J’étais très déçu, bouleversé, confus.”

Bingemans a refusé la demande de commentaires de CTV News.

ESPOIR LE MARCHÉ PEUT ENCORE SE PRODUIRE

Les vendeurs espèrent qu’il existe un moyen pour que le marché puisse encore exister.

Nicole Franzkowiak de Night Ravens Designs fait partie de cet effort.

« Il y avait environ 175 à 200 vendeurs qui étaient censés assister à ce marché – donc nous avons tous perdu cet argent, notre temps et nos efforts pour nous lancer dans ce marché et si nous ne pouvons pas récupérer notre table et notre place, nous perdre cet argent », a-t-elle déclaré.

“Mon sang a bouilli parce que je suis personnellement maman de cinq enfants et que c’était ma chance de gagner un peu de revenu supplémentaire pour eux pour Noël, non seulement cela m’a enlevé – mais aussi à mes enfants”, a déclaré Nicole Franzkowiak de Night Ravens. Dessins.

Franzkowiak a déclaré qu’elle avait été choquée lorsqu’elle a vu le message de Cliff selon lequel le marché avait été annulé.

Les vendeurs tentent maintenant de travailler directement avec Bingemans sur le lieu des événements payants pour organiser un autre marché de Noël le 12 novembre, a déclaré Franzkowiak.

“Le fait que beaucoup d’entre nous essaient de s’unir pour continuer est plutôt rassurant, tout le monde n’abandonne pas encore”, a-t-elle déclaré.

Ils constituent également un dossier à signaler à la police et à porter devant la Cour des petites créances.