Le marché de Noël compte près de 200 vendeurs – Shaw Local

1) Trois lycées du district 202 organisent des pièces de théâtre ce week-end. École secondaire Plainfield Nord présentera « Little Women » à 19 h 30 jeudi, vendredi et samedi. Les billets coûtent 8 $ pour les adultes, 6 $ pour les étudiants, le personnel et les personnes âgées. PNHS est au 12005 S. 248th Ave., Plainfield. Achetez vos billets sur pnhs.psd202.org ou en composant le 815-609-8506. École secondaire Plainfield – Campus central présentera “Une histoire de Noël” à 19 h 30 le vendredi et le samedi et à 14 h le dimanche à Les billets coûtent 8 $ pour les adultes et 5 $ pour les étudiants et les aînés. Le PHSCC est situé au 24120 W. Fort Beggs Drive, Plainfield. Pour plus d’information contactez PHSCC au 815-436-3200. École secondaire Plainfield East présentera “James et la pêche géante” à 19h jeudi, vendredi et samedi et 14h dimanche. Les billets coûtent 8 $ pour les adultes, 5 $ pour le personnel et les étudiants, les personnes âgées et les enfants de moins de 5 ans. PEHS se trouve au 12001 S. Naperville Road, Plainfield. Les billets seront disponibles sur pehs-fall-play.ticketleap.com/james/ ou à la porte.

2) Le 51e Marché artisanal de Noël Crossroads annuel présenté par le Lockport Woman’s Club se tiendra de 8 h 30 à 16 h le samedi et de 9 h 30 à 15 h le dimanche au pavillon de l’école secondaire Lockport East, 1333 E 7th St. Lockport. L’événement comprend plus de 170 artisans, artisans et fabricants. L’admission adulte est de 5 $. Les enfants de 12 ans et moins sont gratuits. Les profits collectés soutiennent les efforts philanthropiques de LWC. Parking gratuit, navette gratuite. vendeurs de nourriture. ADA accessible. Pas de poussettes (en raison des espaces restreints et des objets cassants.

3) Pour mémoire : Un échange de vinyles aura lieu samedi de 14 h à 17 h 30 à la galerie Strange & Unusual, 34 Clinton St. à Joliet. Achetez/vendez/échangez des vinyles de toutes les décennies et de tous les genres avec d’autres passionnés de vinyle locaux et découvrez les marchandises de vendeurs et d’artistes locaux. DJ Slinky tournera en direct. Collations légères. Apportez votre propre boisson. Pour plus d’informations, visitez étrangeetunusuel.hopestreetwoodworks.com.

4) Profitez de la “Soirée dansante des années 60 au Cro Club!” à 19 h samedi au Club culturel croate, 1503 rue Clément Joliet. Shindig interprétera de la musique des années 1960. Le lieu a une immense piste de danse. Ouvert au public. Pas de frais de couverture. Pour plus d’informations sur Shindig, visitez shindigband.com.

5) La galerie Seven accueille une exposition du travail de l’artiste céramiste Anne Maraviglia jusqu’au 4 décembre. Toutes les pièces de l’exposition sont à vendre. Les heures d’ouverture de la galerie sont de midi à 17 h du jeudi au samedi et de midi à 15 h le dimanche. L’entrée est gratuite. La galerie Seven est située à l’intérieur du Gaylord Building, 200 W. 8th St. Ste 200, Lockport. Pour plus d’informations, composez le 815-483-4310 ou visitez galerieseven.net.

• Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire de Herald-News à shawlocal.com/the-herald-news/local-events/#!.