Le marché de l’assurance voit de l’argent dans votre anxiété de voyage

« Auparavant, les gens aimaient simplement se lancer dans un voyage, et maintenant ils surveillent les ouragans de très près », a déclaré Zach Lazzari, propriétaire de Cross Border Coverage, qui fournit une assurance automobile aux véhicules américains et canadiens se rendant à destination. Mexique.

Cette tendance s’explique en partie par la pandémie : les voyageurs dépensent davantage en voyages de « vengeance » après s’être sentis enfermés pendant quelques années. Et pendant une période de forte inflation, le voyage moyen est plus cher – 15 % plus cher cette année qu’en 2020. Mais l’augmentation des retards dus aux conditions météorologiques extrêmes contribue également à cette croissance.

Les consommateurs réagissent aux catastrophes naturelles de plus en plus extrêmes et imprévisibles en optant plus souvent pour une assurance voyage. Selon Squaremouth.com, un moteur de devis et de comparaison d’assurance voyage, le marché de l’assurance voyage a considérablement augmenté depuis 2020, lorsque les voyages se sont arrêtés. Il dépasse désormais les niveaux d’avant la pandémie, Squaremouth signalant une augmentation de 410 % des ventes par rapport à 2020 – l’ampleur de ce bond annuel n’étant pas surprenant compte tenu de l’arrêt de Covid – mais également une augmentation de 126 % par rapport à 2019.

Il existe bien plus que de simples preuves anecdotiques. L’indice climatique des actuaires qui mesure la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes (température, précipitations, jours secs, niveau de la mer, vents extrêmes), montre un réchauffement des températures en Amérique du Nord au cours des dernières décennies, une diminution des températures fraîches ou froides, une élévation du niveau de la mer, des précipitations plus abondantes et une plus grande sécheresse.

« Le niveau de base de la normale a considérablement changé », a déclaré Jeff Rolander, vice-président des réclamations chez Faye Travel Insurance. Rolander, qui travaille dans le secteur de l’assurance depuis plus de 30 ans, a déclaré il y a dix ans qu’il y aurait quelques gros ouragans par saison. Il y a cinq ou six ans, les ouragans se produisaient de manière plus rapprochée. Aujourd’hui, des tempêtes pointent à l’horizon assez fréquemment, et c’est une question de gravité, pas de savoir si elles vont frapper.

Mais un créneau de l’assurance prend un nouvel essor au milieu du chaos. L’augmentation des voyages et les projets de voyage perturbés ont entraîné un intérêt accru pour l’assurance voyage, qui couvre l’annulation de voyage, la perte de bagages et les retards.

Les assureurs de biens se retirent des États où le risque ne peut justifier le rendement potentiel ; les États renflouent leurs secteurs d’assurance et le gouvernement devient de plus en plus inquiet face à la situation.

Les modèles d’assurance sont bouleversés par les conditions météorologiques extrêmes. Qu’il s’agisse d’incendies de forêt ou de tempêtes tropicales, les catastrophes liées au changement climatique sont de plus en plus fréquentes et bouleversent la façon dont les assureurs gagnent de l’argent – ​​ainsi que les pertes qu’ils pourraient être en train d’absorber.

La multiplication des catastrophes naturelles signifie de lourdes pertes pour les assureurs et davantage de coûts répercutés sur les assurés.

En 2022, les catastrophes naturelles ont entraîné des pertes économiques mondiales de 275 milliards de dollars, selon Swiss Re. Sur ce montant, 125 milliards de dollars étaient couverts par l’assurance, marquant la deuxième année consécutive où les pertes assurées dues aux catastrophes naturelles dépassaient les 100 milliards de dollars. Au cours des trois dernières décennies, les sinistres assurés ont augmenté en moyenne de 5 à 7 % par an, selon Swiss Re.

« Le secteur de l’assurance est parmi les premiers à être touchés par le changement climatique. Dans son ensemble, le secteur essaie de savoir quoi faire », a déclaré Mike Newman, directeur de l’exploitation chez Parhelion Underwriting, une société de financement des risques qui assure les investissements en l’énergie propre, le financement climatique et les marchés des matières premières environnementales.

La perturbation des voyages crée des défis et des opportunités pour les prestataires d’assurance voyage et pour le secteur de l’assurance en général.

« À bien des égards, c’est un moment d’attente », a déclaré Newman.

Lorsque les risques et le nombre de sinistres augmentent, les compagnies d’assurance réagissent généralement en imposant des restrictions ou des limitations et en augmentant les prix, et cela se produit déjà dans certains domaines de l’assurance. Dans les États où les régulateurs s’efforcent de plafonner les primes à des niveaux « raisonnables » pour l’assurance des biens, les compagnies d’assurance abandonnent tout simplement ou n’offrent pas d’assurances comme les incendies de forêt ou les inondations.

Alors que les propriétaires constatent des hausses significatives des prix de leur assurance habitation, les consommateurs d’assurance voyage n’ont pas subi de choc de prix. Au moins pas encore. L’une des raisons est que l’assurance voyage est de très courte durée, généralement quelques jours ou semaines seulement. Les coûts — par exemple, le billet d’avion et l’hôtel — sont également des montants relativement faibles, prévisibles et réglés assez rapidement.

Couverture élargie et nouvelle concurrence politique

Les perturbations encouragent de nouveaux assureurs – qui ne sont pas aux prises avec les coûts hérités du passé – à entrer sur le marché, à saper la concurrence et à changer le secteur dans son ensemble. L’essor de l’insurtech reflète en partie cette motivation commerciale. Alors que le secteur est soumis à la pression de plusieurs facteurs, notamment le changement climatique, le nombre de startups d’assurance axées sur la technologie a augmenté. Les investissements mondiaux en capital-risque dans l’insurtech ont atteint un sommet de 16,3 milliards de dollars en 2021, soit le double de ce qu’ils étaient en 2020, avant de chuter à 9,3 milliards de dollars en 2022, selon PitchBook. De même, les investissements mondiaux en capital-risque dans le secteur de l’assurance (et non spécifiquement dans les compagnies d’assurance axées sur la technologie) ont bondi à 9,2 milliards de dollars à l’échelle mondiale en 2021, contre 4,8 milliards de dollars en 2020, puis ont diminué à 5,8 milliards de dollars en 2022. Dans le petit sous-ensemble de l’assurance voyage, les investissements mondiaux en capital-risque ont totalisé 59,6 millions de dollars en 2022, 65,7 millions de dollars en 2021 et 22,1 millions de dollars en 2020.

Pendant ce temps, les compagnies d’assurance historiques s’adaptent aux problèmes de voyage, même s’ils ne sont pas nécessairement liés uniquement aux conditions météorologiques, en modifiant leurs offres. Allianz a apporté plusieurs changements importants à ses produits d’assurance voyage en décembre de l’année dernière. Parmi les changements : des niveaux de prestations plus élevés pour une couverture d’annulation et d’interruption de voyage en réponse à l’augmentation des coûts de voyage. L’assureur a également augmenté les plafonds de prestations pour les urgences médicales et a ajouté 12 nouveaux événements couverts pour l’annulation et l’interruption de voyage. Les nouveaux motifs couverts comprennent l’appel au service des premiers intervenants, la prolongation de l’année scolaire, l’urgence vétérinaire, le refus d’embarquement pour une raison médicale, l’impossibilité de recevoir un vaccin, l’adoption, un nouvel emploi, le refus de visa, le vol ou la panne mécanique, la maladie/blessure couverte d’un partenaire commercial, maladie/blessure/décès d’un soignant et vol de documents de voyage. Ces nouveaux motifs couverts s’ajoutent à la liste de plus de 20 motifs couverts pour l’annulation et/ou l’interruption de voyage incluse dans la plupart des plans de vente au détail d’Allianz Travel Insurance.

Il existe également de nouveaux entrants qui se taillent des niches très spécifiques. Nick Cavanaugh, un spécialiste des données météorologiques qui travaillait auparavant comme analyste quantitatif dans un fonds spéculatif, a lancé Sensible Weather, qui propose une assurance couvrant tout mauvais temps ayant un impact sur un voyage. Cavanagh, un passionné de plein air, a constaté un marché croissant des loisirs de plein air, de plus en plus touché par les événements météorologiques. Contrairement à l’assurance voyage, qui couvre l’annulation de voyage, Sensible Weather peut couvrir des événements tels que la pluie, la chaleur extrême ou d’autres incidents qui peuvent gâcher un voyage en plein air comme la randonnée ou le ski.

La startup s’appuie sur les données météorologiques, la technologie et l’analyse pour aider les entreprises à atténuer l’impact des événements naturels incontrôlables. S’il pleut lors d’un séjour en camping, les campeurs malchanceux peuvent se faire rembourser le coût de leur réservation de camping. Les frais varieront selon un modèle de tarification dynamique qui offre différents niveaux de couverture (par exemple les frais de camping plus le coût d’un hôtel) et varieront en fonction de la période de l’année, de la géographie et d’autres facteurs de risque. L’entreprise s’associe également à d’autres entreprises de plein air comme les parcs aquatiques, la location de bateaux ou les centres de villégiature pour proposer des remboursements aux clients déçus.

« Les gens commencent maintenant à réfléchir à ces choses à l’échelle mondiale et il existe des solutions que nous pouvons apporter à divers problèmes face auxquels les gens se sentent impuissants depuis longtemps », a déclaré Cavanaugh.

Correction : Zach Lazzari est le propriétaire de Cross Border Coverage, qui fournit une assurance automobile aux véhicules américains et canadiens se rendant au Mexique. Une version antérieure de cet article avait mal orthographié son nom.