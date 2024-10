Le marché de l’art est en correction alors que les gros dépensiers disparaissent

Un membre du personnel de la galerie regarde un tableau d’Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat, Collaboration, 1982-1985, estimé entre 1 000 000 et 1 500 000 £, lors d’une séance photo à la maison de vente aux enchères Christie’s, présentant les points forts de la vente du soir du 20e et 21e siècle à Londres, au Royaume-Uni. le 06 octobre 2023.

La dépense médiane en art des riches collectionneurs reste stable, à environ 50 000 dollars par an, selon l’enquête. Plus des trois quarts des riches collectionneurs interrogés avaient acheté un tableau en 2023 et au premier semestre 2024.

Il y a quelques points positifs. La grande majorité (91 %) des collectionneurs fortunés se montrent « optimistes » quant à la performance du marché mondial de l’art au cours des six prochains mois, contre 77 % fin 2023, selon l’enquête. C’est une part plus importante que celle des optimistes concernant le marché boursier, à 88 %. Seuls 3 % des collectionneurs fortunés sont pessimistes quant à l’avenir à court terme du marché de l’art.

Alors que le monde de l’art se prépare aux grandes ventes aux enchères de New York en novembre et d’Art Basel Miami Beach en décembre, marchands, galeries et commissaires-priseurs espèrent un rebond post-électoral.

« Pour les plus gros dépensiers, il y a eu une modération de leurs dépenses ou un ralentissement de leur rythme », a déclaré Paul Donovan, économiste en chef d’UBS Global Wealth Management. « Ils adoptent une approche plus réfléchie. »

Les ventes aux enchères au cours des six premiers mois chez Christie’s, Sotheby’s, Phillips et Bonhams ont chuté de 26 % par rapport à 2023 et de 36 % par rapport au sommet du marché de 2021, selon The Art Basel et UBS Survey of Global Collecting. Le nombre de riches collectionneurs interrogés qui envisagent d’acheter de l’art l’année prochaine est tombé à 43 %, contre plus de la moitié en 2023. Dans le même temps, le nombre de ceux qui envisagent de vendre a augmenté à 55 %, ce qui signifie qu’il y a plus de vendeurs que d’acheteurs. le marché.

Le marché mondial de l’art est sur le point de connaître sa deuxième année consécutive de déclin, alors que la demande pour les œuvres les plus prestigieuses diminue et qu’une nouvelle génération d’acheteurs privilégie les pièces moins chères, selon une nouvelle enquête.

Pourtant, un large éventail de mesures – depuis l’intérêt des acheteurs jusqu’aux ventes en ligne – indiquent une nouvelle année de baisse ou, au mieux, de ventes stables. Les concessionnaires et les experts des ventes aux enchères affirment que les préoccupations géopolitiques (en particulier au Moyen-Orient et en Ukraine) ainsi que la faiblesse économique en Europe et en Chine sapent la confiance des acheteurs. Des taux d’intérêt plus élevés ont également augmenté le coût d’opportunité de l’achat d’art, puisque les riches collectionneurs pouvaient gagner facilement 5 % ou plus grâce aux liquidités et aux bons du Trésor.

Tout comme dans le marché des voitures classiquesle marché de l’art connaît un changement de génération qui crée une inadéquation entre l’offre et la demande. Les collectionneurs plus âgés réduisent leur collection en vendant des œuvres coûteuses mais sans chef-d’œuvre. De plus jeunes collectionneurs, principalement des membres de la génération X et des millennials, arrivent sur le marché pour les remplacer, mais ils achètent des œuvres plus abordables et plus modernes dans les galeries et les expositions d’art.

« 2024 suggère que plutôt que de créer un boom de la valeur induit par l’offre comme cela a pu se produire les autres années, les tendances vers une augmentation des ventes affecteront probablement principalement les volumes de ventes, les collectionneurs ayant tendance à vendre à partir du bas de leurs collections, abandonnant davantage mais moins. -des œuvres d’art de grande valeur, et les conseillers se seraient concentrés sur la « rationalisation des collections des clients » en se débarrassant d’un plus grand nombre d’œuvres d’art indésirables ou insignifiantes plutôt que d’essayer de capter une plus-value », indique le rapport de l’UBS.

Les marchands affirment que les chemins divergents des différentes générations ont conduit à une offre excédentaire d’œuvres impressionnistes et abstraites à sept et huit chiffres. Selon l’enquête, le marché de l’art haut de gamme, c’est-à-dire les œuvres évaluées à 10 millions de dollars ou plus, était le plus fort avant 2022. Aujourd’hui, il est le plus faible.

« La génération X, et dans une moindre mesure les jeunes générations, ne vont pas nécessairement acheter les œuvres d’art les plus chères », a déclaré Donovan. « Ils sont plus engagés, mais ils ont aussi potentiellement plus de contraintes budgétaires. Les gens qui achètent traditionnellement des œuvres d’art plus chères ralentissent leurs achats de ces artistes. »

En fait, la génération X est rapidement devenue la génération la plus importante en matière d’objets de collection. Selon l’enquête UBS, les répondants de la génération X ont dépensé en moyenne les plus élevées en 2023, soit environ 578 000 dollars, et leur avance s’est poursuivie en 2024, soit plus d’un tiers de plus que la génération Y et plus de deux fois celle des baby-boomers et des répondants de la génération Z.