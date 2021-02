Le nombre total de décès dus à Covid au Mexique est désormais le troisième plus élevé au monde, plus élevé que celui de l’Inde, une nation 10 fois plus peuplée.

La résurgence de la pandémie au Mexique a laissé plus de personnes infectées que jamais, dont le président du pays, Andrés Manuel López Obrador. Les hôpitaux bondés et la méfiance à l’égard du système de santé poussant de nombreuses personnes à faire face à la maladie à domicile, le nombre de victimes a grimpé en flèche. En janvier, le Mexique a enregistré plus de 30 000 décès, le bilan mensuel le plus élevé à ce jour.

De nouvelles épidémies à travers le monde ont étiré l’approvisionnement en oxygène dans les hôpitaux de Los Angeles à Lagos, mais au Mexique, la pénurie se fait sentir à l’intérieur des maisons.

Huit lits d’hôpitaux sur 10 sont pleins à Mexico, épicentre de l’épidémie, et les salles d’urgence ont refoulé les gens. De nombreux patients refusent du tout de se faire soigner, poussés par la peur des hôpitaux profondément ancrés au Mexique.

Pour survivre à la maison, les patients les plus malades doivent se faire pomper de l’oxygène purifié dans leurs poumons 24 heures sur 24, ce qui envoie des amis et des membres de la famille se démener, souvent en vain, pour trouver des réservoirs et les remplir plusieurs fois par jour.

David Menéndez Martínez n’avait aucune idée du fonctionnement de l’oxygénothérapie jusqu’à ce que sa mère soit tombée malade du Covid-19 en décembre. Maintenant, il sait que le plus petit char au Mexique peut coûter plus de 800 dollars, jusqu’à 10 fois plus que dans des pays comme les États-Unis. L’oxygène pour le remplir coûte environ 10 $ – et peut durer aussi peu que six heures.

M. Menéndez avait quelques chars prêtés par des amis, mais il a quand même passé des heures à attendre pour les remplir dans des files qui traversent des pâtés de maisons et sont devenues incontournables dans certains quartiers de Mexico.

«Vous voyez des gens arriver avec leurs réservoirs et ils veulent passer devant la ligne et ils finissent par pleurer, ils sont désespérés», a-t-il dit, se rappelant les appels qu’il a entendus: «Mon père est à 60% de saturation en oxygène. Mon frère est à 50% de saturation. Ma femme ne peut plus respirer. Elle devient bleue, ses lèvres sont bleues, aidez-moi.