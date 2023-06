Le marché de la fête des pères reprendra le centre Rotary de Kelowna

Le marché mettra en vedette plus de 90 vendeurs locaux

Taste of the Okanagan était l’un des 140 vendeurs au Craft Culture Market du Kelowna Curling Club du 1er au 2 avril 2023. (Brittany Webster/Capital News)

Craft Culture Events se prépare pour une fête des pères bien remplie.

Le 18 juin, un marché de la fête des Pères aura lieu au Rotary Centre for the Arts de Kelowna.

De 10 h à 16 h, les gens peuvent découvrir plus de 90 vendeurs locaux et food trucks.

« Nos marchés sont une excellente occasion pour les gens de découvrir des produits fabriqués localement et de soutenir les petites entreprises de leur communauté », a déclaré Karalyn Lockhart, fondatrice de Craft Culture Events. « Nous avons tellement d’artisans et de fabricants talentueux dans la vallée de l’Okanagan, et nos marchés leur offrent une plate-forme pour partager leurs créations avec les clients. »

L’événement recueille également des dons pour Helen Acres Community Farm, un organisme à but non lucratif qui cultive et fait don de produits frais à Kelowna. Un don vous permettra de participer au tirage d’un ensemble de prix d’une valeur de 250 $.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Fête des PèresKelowna