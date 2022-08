Le marché de la dotation en personnel infirmier Incredible Health obtient 80 millions de dollars et plus de financements pour la santé numérique

Le marché de la dotation en personnel infirmier Incredible Health a récolté 80 millions de dollars en financement de série B, portant la valorisation de la startup à 1,65 milliard de dollars.

Le cycle a été mené par Base10 Partners, avec la participation d’Andreessen Horowitz, Obvious Ventures, Rethink Impact, Stardust Equity, 444 Capital Fund, le co-PDG de Workday Chano Fernandez et le basketteur professionnel Andre Iguodala.

La startup a annoncé un 15 millions de dollars de série A en 2019. Il existe un certain nombre d’entreprises de dotation en personnel de santé axées sur la technologie qui collectent des fonds, notamment Nomad Health, Clipboard Health, IntelyCare et connectRN.

“Les infirmières sont l’épine dorsale du système de santé américain, et elles méritent des équipes et des outils bien dotés non seulement pour réussir, mais aussi pour se sentir épanouies dans leur carrière”, a déclaré le PDG et cofondateur, le Dr Iman Abuzeid, dans un communiqué. “Notre modèle a rencontré le moment et a changé le paradigme pour les infirmières et les prestataires de soins de santé dans la période la plus difficile des soins de santé aux États-Unis. Nous sommes ravis d’accélérer notre croissance pour apporter encore plus de changements.”

Arine, qui propose des outils d’analyse de données pour la gestion des médicaments, a levé 29 millions de dollars en financement par actions et par emprunt de série B.

Le cycle a été mené par 111° West Capital, avec la participation de MBX Capital, New Leaf Venture Partners, Katalyst Ventures et Super Capital Group. La société a déclaré qu’elle utiliserait l’investissement pour améliorer sa plate-forme afin de permettre des soins basés sur la valeur à grande échelle.

“Le système de santé américain est fracturé et cloisonné, ce qui rend difficile pour les plans, les prestataires et les patients de s’aligner sur une thérapie médicamenteuse sûre et efficace”, a déclaré la PDG et cofondatrice Yoona Kim dans un communiqué.

“Arine surmonte les limites des approches traditionnelles de gestion manuelle des médicaments en rendant la pratique évolutive. Notre plateforme tire des informations d’un écosystème complexe de données cliniques, socio-économiques et comportementales pour relier les points entre les plans, les prestataires et les patients, dans le but de maximiser Résultats patient.”

KeyCare, fabricant d’une plate-forme de soins virtuels construite avec Epic EHR, a annoncé qu’il avait conclu un tour de série A de 24 millions de dollars.

L’investissement comprenait la participation de 8VC, LRVHealth, Bold Capital et Spectrum Health Ventures.

“Nous avons créé KeyCare pour nous assurer que les systèmes de santé disposent de meilleures options pour étendre les services de soins virtuels à leurs patients de la manière la plus pratique et la plus sûre possible”, a déclaré le PDG et fondateur, le Dr Lyle Berkowitz, dans un communiqué. “Faire partie de la communauté Epic nous aide à nous assurer que nous disposons d’une pile technologique incroyablement puissante avec une connectivité facile à la majorité des systèmes de santé du pays.”

La société de logiciels de coordination des soins CareHarmony a levé 15 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A dirigé par Maverick Ventures, avec la participation de Nashville Capital Network.

La startup a déclaré qu’elle utiliserait les fonds pour développer son outil CareBlocks, qui vise à aider les prestataires à personnaliser les parcours de soins de leurs patients. Il prévoit également d’embaucher plus de personnel.

“Cette ronde de financement est une validation de la vision de CareHarmony de redéfinir ce qui est possible dans les soins virtuels”, a déclaré le cofondateur et PDG de CareHarmony, Gokul Mohan, dans un communiqué.

“Alors que nous continuons à évoluer, ce capital nous aidera à tenir notre engagement d’offrir des soins virtuels efficaces, percutants et mesurables à chaque patient. L’époque où la coordination des soins était rationnée aux 1 à 2 % des patients les plus complexes sera bientôt une chose. du passé.”

AliveCor a annoncé que le fabricant d’ECG personnel avait levé des fonds lors d’un cycle de série F dirigé par GE Healthcare.

Parmi les autres participants à la ronde figurent NGK-NTK, par le biais d’un partenariat CVC avec Pegasus Tech Ventures, et les investisseurs existants Khosla Ventures, Bold Capital Partners, Qualcomm Ventures et WP Global Partners. La société n’a pas divulgué le montant de la transaction. Ce dernière levée de fonds de 65 millions de dollars en 2020.

AliveCor a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser l’investissement pour des services de gestion de la santé cardiaque par abonnement, notamment KardiaCare et KardiaComplete pour les patients, les payeurs et les employeurs, et KardiaPro destiné aux médecins. La société a annoncé KardiaTerminé en mai.

“Nous apprécions profondément le soutien continu de GE Healthcare et du reste de nos investisseurs pour leur confiance dans notre vision alors que nous continuons à étendre notre empreinte dans le domaine de la santé numérique pour servir nos clients”, a déclaré la PDG Priya Abani dans un communiqué.

“Ce financement contribuera à accélérer notre croissance dans de nouveaux secteurs et marchés stratégiques, nous permettant de connecter encore plus de personnes à des soins cardiaques à distance vitaux.”