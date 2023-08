Le marché de la crypto rebondit après la récente vente, le bitcoin atteint 26 500 $

Une collection de jetons Bitcoin, Litecoin et Ethereum.

Les crypto-monnaies ont augmenté mercredi alors que les investisseurs continuaient de lutter contre le marasme estival du marché et attendaient avec impatience la réunion annuelle de la Réserve fédérale à Jackson Hole, dans le Wyoming, vendredi.

Bitcoin a augmenté de plus de 2% à 26 517,09 $. La crypto-monnaie oscille autour du niveau de 26 000 $ depuis qu’elle est soudainement tombée en dessous à la fin de la semaine dernière et a enregistré sa pire semaine depuis mai. Éther a ajouté plus de 3% pour s’échanger à 1 684,20 $.

Pièce Binance , le troisième actif cryptographique en termes de capitalisation boursière hors stablecoins, a gagné 4 %. Les jetons liés aux concurrents d’Ethereum ont également augmenté — de Solana la pièce a bondi de 6%, tandis que Cardano a gagné 5,5% et Polygone a augmenté de 4%.

La hausse du marché de la cryptographie a coïncidé avec des gains dans les moyennes des principales actions. Les actifs cryptographiques ont augmenté plus fortement vers midi HE, bien que l’on ne sache pas exactement ce qui aurait pu causer ce mouvement brusque.

« Vous allez probablement assister à des mouvements de haut en bas à mesure que le bitcoin tentera de revenir à 30 000 dollars », a déclaré Callie Cox, analyste de la société d’investissement eToro. « Ajoutez les volumes de transactions estivales et vous obtenez une recette pour la volatilité quotidienne. Les prix du Bitcoin ont été plus résilients aujourd’hui dans l’espoir d’une baisse des taux, et quelques heures de négociation stable auraient pu suffire à ramener les acheteurs. «

Le marché s’est également inquiété ces dernières semaines du fait que le président de la Fed, Jerome Powell, puisse prononcer un discours plus belliciste sur les hausses de taux cette semaine lors de la réunion de la banque centrale à Jackson Hole, ce qui, selon certains, pourrait se manifester maintenant par une vente de la rumeur, un achat. -le moment de l’actualité.

La crypto souffre depuis le printemps d’une faible liquidité et de faibles volumes de transactions, ce qui a exacerbé les mouvements à la hausse comme à la baisse. Cela a été particulièrement vrai tout au long du mois d’août, un mois de sommeil saisonnier.

« La corrélation entre les indices boursiers et le bitcoin est tombée à près de zéro en 2023 », a déclaré Sam Callahan, analyste principal chez Swan Bitcoin. « Le prix du Bitcoin semble rebondir après une forte vente la semaine dernière, exacerbée par plus de 2,7 milliards de dollars de liquidations de positions à effet de levier. »