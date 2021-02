Le marché de la construction intelligente était évalué à 8540,3 millions USD en 2018 et atteindra 25725 millions USD d’ici 2025

Les principaux acteurs du marché mondial des bâtiments intelligents sont Control4 Corporation, United Technologies Corporation, HCL Technologies Limited, Panasonic Corporation, Advantech Co. Ltd, Johnson Controls International PLC, Hitachi Ltd, Sony Corporation, IBM Corporation, Cisco Systems, Honeywell International, Emerson Electric Co., GEZE GmbH, Overkiz, ABB Group, Siemens AG, Schneider Electric SE, Legrand SA, Huawei Technologies

Market Research Future (MRFR) s’attend à ce que Marché du bâtiment intelligent pour atteindre 25725,0 millions USD à un TCAC de 17,44% de 2018 à 2025 (période de prévision).

Un bâtiment intelligent utilise des capteurs, des micropuces et des actionneurs pour contrôler et réguler la climatisation, la ventilation, l’éclairage, le chauffage et d’autres systèmes. Il tire parti des technologies de construction intégrées et avancées, y compris les systèmes de télécommunications avancés, l’automatisation des bâtiments, la gestion des installations et les équipements de sécurité incendie, pour améliorer le confort, la sécurité et la productivité des occupants. Les systèmes du bâtiment peuvent fonctionner automatiquement en fonction des conditions environnementales, des horaires prédéfinis et variables et des urgences. L’efficacité énergétique reste à la pointe des tendances du bâtiment intelligent IoT.

L’IoT a un impact majeur sur le secteur de l’immobilier commercial (CRE) en raison d’une croissance de l’efficacité des opérations de construction, de meilleures relations avec les locataires et de nouvelles opportunités de génération de revenus. Le BMS compatible IoT est installé et utilisé pour augmenter l’efficacité d’un bâtiment et utiliser les données générées par des capteurs pour améliorer l’expérience utilisateur du bâtiment. Il peut également utiliser une seule infrastructure pour exécuter toutes les solutions de gestion de bâtiment et nécessiter une intervention manuelle minimale. En outre, le BMS compatible IoT peut être utilisé à différentes fins, telles que la réduction de la consommation d’énergie, la réparation et l’entretien des systèmes du bâtiment et la réduction des coûts administratifs du bâtiment. Par exemple, les propriétaires utilisent des données obtenues à partir de divers capteurs, tels que la qualité de l’air intérieur et l’utilisation de l’espace au niveau du bâtiment, pour contrôler les systèmes de climatisation et d’éclairage en temps réel, minimisant ainsi les coûts énergétiques et optimisant l’environnement intérieur pour ce qu’il est prévu. but. La technologie IoT offre aux propriétaires la possibilité d’avoir des conversations et des relations directes avec les utilisateurs du bâtiment et leurs locataires. Les capteurs dans les centres commerciaux, par exemple, peuvent aider les propriétaires à se connecter directement à différents clients et à fournir leurs services, à établir des relations avec les clients et à renforcer l’engagement des locataires. Le BMS compatible IoT est donc le moteur du marché des bâtiments intelligents.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial du bâtiment intelligent

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’économie nord-américaine. Cependant, la région a commencé à assouplir les restrictions et à lever les mesures de verrouillage pour relancer l’économie. Puisque l’Amérique du Nord est une région technologiquement avancée, les gestionnaires d’installations peuvent optimiser leurs emplois et créer une meilleure atmosphère pour les occupants des installations. Il y a eu une augmentation de la demande de bâtiments intelligents pour intégrer de nouveaux environnements de bureau alors que les employés travaillent à domicile.

Certains des principaux secteurs européens, tels que l’automobile, la chimie, l’électronique et la fabrication, ont été gravement touchés par la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant le verrouillage du COVID-19. Maintenant que les pays européens ont commencé à assouplir les restrictions sur les locaux commerciaux et les secteurs, il y a une demande croissante de solutions et de services de construction intelligente. À l’aide de technologies telles que l’IA, la blockchain, les robots et les drones, les vendeurs de bâtiments intelligents tentent de ramener les industries et les entreprises à la normale.

Le marché des bâtiments intelligents de l’APAC devrait croître pendant le COVID-19 en raison de la tendance croissante des hôpitaux à sous-traiter des services médicaux non essentiels à des organisations spécialisées dans le bâtiment intelligent. L’IoT et d’autres nouvelles technologies stimulent le marché actuel des bâtiments intelligents dans le secteur de la santé. De plus, alors que les entreprises se préparent à la réouverture, l’accent est mis sur de nouveaux services et activités dans la région pour permettre le retour des employés sur leur lieu de travail.

L’Iran et Israël étaient parmi les plus touchés par le COVID-19 dans la MEA. Les gouvernements de la région ont rapidement pris des mesures décisives pour ralentir les effets de la pandémie. Presque toutes les industries et entreprises de la région rouvrent en raison de l’assouplissement des restrictions dans la région. Il y aura également une demande accrue de fournisseurs de bâtiments intelligents pour restructurer le lieu de travail, mettre en place des flux de travail intelligents et gérer les installations de manière constructive.

Le COVID-19 a eu un impact sur les industries de la santé et de l’énergie en Amérique latine. Cependant, ces industries tentent d’incorporer des technologies émergentes telles que l’IA et l’IoT pour relever les défis associés au COVID-19. Alors que les pays de la région rouvrent leurs activités de fabrication, la demande de solutions et de services de construction intelligente pourrait augmenter. L’efficacité axée sur la technologie pourrait augmenter les résultats commerciaux dans la région, aboutissant à des opérations de bâtiments intelligents holistiques et autonomes. En outre, les actifs actuels de la région doivent être mis à niveau de manière rentable, et les bâtiments intelligents IoT, AI et ML sont parfaitement adaptés.

Segmentation du marché

L’industrie mondiale du bâtiment intelligent a été segmentée en automatisation et application.

Sur la base de l’automatisation, le marché mondial des bâtiments intelligents a été segmenté en système de sécurité intelligent (système de contrôle d’accès, système de vidéosurveillance, système de gestion des urgences), système de gestion des infrastructures (système de gestion des ascenseurs et escaliers mécaniques, système de gestion intelligent de l’eau, système de gestion du stationnement), système de gestion de l’énergie du bâtiment (système de gestion de l’énergie, système de contrôle CVC, système de contrôle d’éclairage) et système de gestion de réseau.

Par application, le marché mondial des bâtiments intelligents a été segmenté en infrastructures commerciales, industrielles, gouvernementales et publiques et résidentielles.

Analyse régionale

L’industrie mondiale du bâtiment intelligent, par région, a été segmentée en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et en Amérique centrale et du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché mondial

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des bâtiments intelligents. L’Amérique du Nord est l’une des régions les plus avancées du monde sur le plan technologique. La croissance du marché en Amérique du Nord peut être attribuée à l’introduction des dernières solutions de construction intelligente qui tirent parti des technologies émergentes telles que l’IoT, le big data, le cloud computing, l’analyse de données, l’apprentissage en profondeur et l’intelligence artificielle, l’efficacité énergétique, la réduction des dépenses d’exploitation, l’augmentation du taux d’occupation confort et respect des réglementations mondiales de plus en plus strictes et de durabilité. De plus, les États-Unis et le Canada sont des pays influents qui contribuent au progrès technologique dans cette région; par exemple, les organisations américaines investissent massivement dans des mesures de construction intelligentes, telles que les contrôles des bâtiments et l’intégration des systèmes du bâtiment, pour maximiser l’efficacité énergétique et le stockage d’énergie, et pour construire des bâtiments plus intelligents, plus sûrs et plus efficaces pendant que le gouvernement canadien prend des mesures pour soutenir L’engagement du Canada à protéger l’environnement et ses ressources en rendant les bâtiments fédéraux plus éconergétiques et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, stimulant ainsi la croissance des bâtiments intelligents.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché mondial du bâtiment intelligent sont

Control4 Corporation (États-Unis)

Panasonic Corporation (Japon)

United Technologies Corporation (États-Unis)

Sony Corporation (Japon)

HCL Technologies Limited (Inde)

Advantech Co. Ltd (Taïwan)

Emerson Electric Co. (États-Unis)

Johnson Controls International PLC (Irlande)

IBM Corporation (États-Unis)

Cisco Systems (États-Unis)

Honeywell International, Inc (États-Unis)

GEZE GmbH (Allemagne)

Overkiz (France)

Hitachi Ltd (Japon)

Schneider Electric SE (France)

Groupe ABB (Suisse)

Siemens AG (Allemagne)

Legrand SA (France)

Huawei Technologies Co. Ltd, (Chine).

Ces acteurs ont mis en œuvre diverses stratégies de croissance, telles que des partenariats, des expansions commerciales, des accords, des collaborations et des lancements de nouveaux produits et des améliorations de produits pour étendre davantage leur portée sur le marché des bâtiments intelligents et élargir leur clientèle.

Nouvelles de l’industrie

En mars 2019, Advantech Co., Ltd a lancé le routeur LTE Cat-M1 certifié Verizon, ICR-3211B. Le routeur ICR-3211B est le premier produit commercialisé aux États-Unis par la nouvelle gamme de routeurs ICR-3200 d’Advantech. Les deux routeurs sont l’alternative parfaite pour l’automatisation des bâtiments, la gestion de l’énergie et les applications SCADA à distance.

En février 2019, Control4 Corporation a acquis la société suisse NEEO, un fabricant de télécommande pour maison intelligente, pour renforcer son leadership dans la fourniture de télécommandes, d’écrans tactiles, de claviers et d’autres appareils intelligents pour la maison.

