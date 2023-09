Le marché de consommation indien deviendra le troisième plus grand au monde d’ici 2027, selon un rapport

Des gens vérifient des ordinateurs portables Apple Macbook dans le nouveau magasin Apple Inc. à New Delhi, en Inde, le 20 avril 2023.

Le marché de consommation indien devrait devenir le troisième plus grand marché mondial d’ici 2027, à mesure que le nombre de ménages à revenus moyens et élevés augmentera, selon un rapport de BMI.

Le pays se classe actuellement au cinquième rang, mais la société Fitch Solutions prévoit qu’une augmentation de 29 % des dépenses réelles des ménages fera grimper l’Inde de deux places.

En fait, le rapport prévoit que la croissance des dépenses des ménages indiens par habitant dépassera celle d’autres économies asiatiques en développement comme l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande, à 7,8 % sur un an.

« Dans l’ensemble, l’écart entre les dépenses totales des ménages dans l’ASEAN et en Inde va également presque tripler », indique le rapport.

BMI estime que les dépenses des ménages indiens dépasseront les 3 000 milliards de dollars alors que le revenu disponible augmentera de 14,6 % par an jusqu’en 2027. D’ici là, 25,8 % des ménages indiens devraient atteindre 10 000 dollars de revenu disponible annuel.

« La majorité de ces ménages seront situés dans les centres économiques, tels que New Delhi, Mumbai et Bangalore. Les ménages les plus riches sont principalement situés dans les zones urbaines, ce qui permettra aux détaillants de cibler facilement leurs principaux marchés cibles », a indiqué BMI.