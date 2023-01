Le marché de consommation chinois de 6 000 milliards de dollars se sort d’un marasme

Il espère que les affaires s’amélioreront cette année et permettront à Rêver de récupérer les quelque 35 % de revenus qu’il a perdus l’an dernier. La ville de Guangzhou a été l’une des plus durement touchées par les contrôles chinois de Covid fin 2022, avant que Pékin ne mette brusquement fin à la plupart des mesures début décembre et qu’une vague d’infections ne frappe le pays.

En 2022, la Chine a connu l’une de ses années de croissance économique les plus lentes depuis des décennies. Dans une chute des ventes au détail de 0,2% à 43,97 billions de yuans (6,28 billions de dollars), les ventes de la restauration ont chuté de 6,3%.

Des données plus récentes montrent que les consommateurs chinois recommencent à ouvrir leur portefeuille, en particulier pour les voyages.

Au cours des sept jours de vacances du Nouvel An lunaire qui se sont terminés vendredi, les recettes touristiques nationales ont bondi de 30 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 375,84 milliards de yuans, selon les chiffres officiels. Mais c’était encore en deçà des dépenses de 2019.

“Le sentiment des consommateurs est meilleur. Le pouvoir d’achat est en quelque sorte revenu”, a déclaré vendredi Ashley Dudarenok, fondatrice du cabinet de conseil numérique chinois ChoZan. “Mais je ne pense pas que tout à coup d’un mois à l’autre, les choses reviennent … à 2019 ou au double de 2019.”

Dudarenok a déclaré qu’à l’approche de 2023 et du Nouvel An lunaire, certaines petites marques étaient devenues plus conservatrices vis-à-vis de la Chine et avaient réduit de moitié leurs budgets marketing pour le pays.

“Le sentiment des consommateurs était vraiment en baisse, personne ne savait ce qui allait réellement arriver, et beaucoup de budget marketing et d’argent ont été investis dans 11.11 [Singles Day] et cela n’a pas non plus été un succès, donc les marques n’ont pas gagné beaucoup d’argent sur 11.11” et un autre festival de shopping en décembre, a-t-elle déclaré. “Puis, tout à coup, la Chine s’est ouverte. Beaucoup de gens ne s’attendaient pas à ça [and were] assez surpris par ce développement rapide.”

Dudarenok s’attend à ce que les tendances générales de consommation se poursuivent, qu’il s’agisse des habitants des grandes villes qui dépensent davantage pour “se sentir mieux” ou des habitants des petites villes qui paient pour des produits de meilleure qualité.