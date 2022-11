Le marché Chris Kringle ouvre ses portes à Ottawa après l’Action de grâces – Shaw Local

Ottawa entame sa saison de Noël à compter du vendredi 25 novembre avec le défilé du Festival des lumières, des feux d’artifice et le retour du troisième marché annuel Chris Kringle.

Il y aura beaucoup à faire et à voir dans le centre-ville d’Ottawa puisque les 42 huttes seront ouvertes au bloc Jordan et à Washington Square avec des vendeurs tous les vendredis, samedis et dimanches du 25 novembre au dimanche 18 décembre.

Stephanie Stacy, exploitante de Floret Events, a déclaré qu’elle était ravie de faire bouger le marché cette année et de donner à Ottawa cette sensation de type film Hallmark.

“Je suis ravi que nous gardions le même type de disposition et je suis plus heureux que nous ayons maintenant 42 cabanes”, a déclaré Stacy. “Notre objectif est d’ajouter au moins 10 huttes chaque année et nous allons simplement continuer à grandir chaque année.”

Judy Kozlowski étale du fromage fondu sur une baguette alors qu’elle prépare un sandwich à la raclette lors du Chris Kringle Market en 2021. (Annette Barr pour Shaw Media)

Stacy a déclaré que le marché de cette année se concentre sur les activités familiales gratuites, donc le Père Noël sera dans sa maison prêt à visiter avec les enfants et il y aura un train pour les enfants faisant le tour du bloc Jordan tous les samedis et dimanches avec de la musique live et des promenades en calèche.

La nouveauté du marché Chris Kringle cette année sera une promenade lumineuse de Noël avec des décorations de Noël ajoutées autour du centre-ville et quatre grandes sculptures lumineuses à Washington Square.

Stacy a déclaré qu’il y aura plus de décorations ajoutées l’année prochaine à une nouvelle zone de promenade lumineuse, mais cette année, des endroits comme Washington Square auront une arche entièrement éclairée et des ornements sur les arbres.

“Nous espérons également que d’autres entreprises locales feront la promotion de leurs événements de vacances comme St. Geneviève avec leur petit-déjeuner avec le Père Noël le samedi 10 décembre, et BASH déjeune avec le Père Noël le 17”, a déclaré Stacy. « Reddick Mansion aura à nouveau ses visites aux chandelles et la Ottawa Art League aura à nouveau son marché des Fêtes.

Il y aura également une collecte de jouets pour St. Jude, a déclaré Stacy, pour l’équipe Rally for Lily et un dîner au chili, des photos avec le Père Noël, des biscuits et du cacao avec Ana et Elsa et plus encore.

“Ce que nous essayons de créer ressemble plus à une ambiance de” vacances Hallmark “parce que beaucoup de gens entrent et disent” oh! C’est comme un film Hallmark », et je pense que c’est un peu le cas », a déclaré Stacy. « Vous savez, si nous pouvons créer cela, cela crée non seulement une destination à visiter, mais cela donne également aux gens d’Ottawa quelque chose qui égayera les vacances.

Les heures d’ouverture du marché Chris Kringle seront de 16 h à 20 h le vendredi, de 11 h à 20 h le samedi et de 11 h à 17 h le dimanche.

Des jouets sur le thème des fêtes sont exposés lors du marché Chris Kringle 2021 à Ottawa. Le marché de cette année ouvre le vendredi 25 novembre. (Annette Barr pour Shaw Media)

Horaire des activités de Noël à Ottawa

18h00 Vendredi 25 novembre : Défilé et feu d’artifice. Le défilé commence dans les rues La Salle et Jackson, se dirige vers le sud jusqu’à Main Street.

De midi à 16 h. Samedi 26 nov. : Musique live d’Amber Berg.

De midi à 16 h. Samedi 26 nov. : Bricolages pour enfants. Trottoirs du marché sur la rue Court.

De midi à 16 h Samedi 26 novembre et dimanche 27 novembre : train pour enfants dans le parking de Lincoln au sud du bloc Jordan.

13 h Samedi 26 novembre : « A Christmas Story » au Roxy, 827 La Salle St.

13 h à 18 h Samedi 26 nov., 11 h à 17 h Dimanche 27 nov. : Père Noël dans sa maison du bloc Jordan.

16 h à 19 h Samedi 26 nov., 13 h à 16 h Dimanche 27 nov. : promenades en calèche au coin des rues La Salle et Jackson.

De 12h à 16h Dimanche 27 novembre : Musique de Lucas Sanor.

13 h Dimanche 26 novembre : Projection de « Christmas Vacation » au Roxy, 827 La Salle St.

15 h à 17 h Dimanche 26 novembre : Photos d’animaux avec le Père Noël