Le marché boursier peut mal interpréter ce que le rapport sur les emplois faibles signifie pour la Fed

Le rapport sur l’emploi d’avril, beaucoup plus faible que prévu, renforce la politique de facilité de la Réserve fédérale, mais certains stratèges s’attendent toujours à ce que la banque centrale signale dans les prochains mois qu’elle ralentira ses achats d’obligations.

Les économistes s’attendaient à voir 1 million de nouveaux emplois le mois dernier, de sorte que le rapport du gouvernement de seulement 266 000 était un coup de poing à l’idée que l’économie rebondit dans une trajectoire ascendante douce. L’anticipation d’un grand nombre d’emplois avait également mis en lumière les programmes d’assouplissement de la Fed.

Les contrats à terme sur actions ont augmenté et les rendements des bons du Trésor ont immédiatement chuté après le rapport. Mais le rendement du Trésor à 10 ans, après être tombé à environ 1,49%, s’est retourné pour s’échanger à 1,55%. Les 5 ans ont également chuté mais sont restés proches de leur plus bas. Les rendements évoluent à l’opposé des prix des obligations. Dans les échanges de l’après-midi, les actions sont restées plus élevées avec le Dow Jones en hausse d’environ 160 points.

« Je me demande si les obligations se vendent un peu car elles ne font que renforcer [Fed Chair Jerome] Powell veut être patient », a déclaré John Briggs, responsable de la stratégie mondiale chez NatWest Markets.« Mais si vous êtes comme moi, en attendant que la Fed diminue, je pense que la Fed va commencer à en parler en septembre. Cela signifie que le marché en parlera cet été. «

Les économistes ont déclaré que le rapport sur l’emploi de mai fournira plus d’informations sur l’état de l’embauche, qui aurait pu être ralenti par des goulots d’étranglement apparaissant dans les chaînes d’approvisionnement. Par exemple, les travailleurs de l’automobile sont restés inactifs en raison de la pénurie de semi-conducteurs nécessaires à la construction d’automobiles. Il y a aussi une grave pénurie de main-d’œuvre dans certaines régions et certaines industries. Les économistes voient également les écoles fermées comme un problème, empêchant les parents de travailler. Dans une certaine mesure, l’augmentation des prestations de chômage peut également être un facteur.

« Si l’on pense que les pénuries de main-d’œuvre évidentes sont inflationnistes, cela devrait faire grimper le rendement à 5 ans », a déclaré Michael Schumacher, directeur des taux de Wells Fargo. « Mais l’autre côté est que si vous considérez la chance de la baisse de la Fed, cela a été légèrement repoussé. Pas grand-chose à mon avis, mais les gens pourraient être de cet avis. »

Schumacher a déclaré qu’il s’attend toujours à ce que la Fed discute de la réduction de ses achats d’environ 120 milliards de dollars par mois en bons du Trésor et en titres hypothécaires.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a rejeté l’idée selon laquelle la Fed commencerait à discuter d’un dénouement de sitôt. Mais certains stratèges s’attendent toujours à ce que la Fed soit obligée de ralentir les achats et finalement de les mettre fin en raison de la vigueur de la reprise économique et du spectre de l’inflation.

Un pas vers la fin du programme d’achat d’obligations serait finalement un pas vers une hausse des taux d’intérêt, ce que la Fed ne devrait pas faire de si tôt. Powell a déclaré que la Fed achèverait la lenteur de ses achats d’obligations avant d’augmenter les taux d’intérêt.

« Si vous êtes un taureau de l’économie, vous dites que c’est probablement une aberration. … Les ours peuvent dire que vous perdez de l’élan. Les deux sont possibles jusqu’à ce que vous ayez un autre mois », a déclaré Briggs, notant que le prochain rapport pourrait montrer un grande quantité de location. «À quand remonte la dernière fois que vous avez rouvert une économie en période de pandémie? Quels sont vos facteurs saisonniers pour cela?»

Il a déclaré que le marché obligataire réagissait également au potentiel de plus de relance budgétaire, mis en évidence par la Maison Blanche après le faible nombre.

«C’est aussi simple que cela – une baisse des taux, achetons de la technologie», a déclaré Peter Boockvar, stratège en chef des investissements chez Bleakley Advisory Group. « Le marché boursier ne peut pas décider s’il veut célébrer la baisse des rendements et peut-être une Fed qui ne diminuera pas si rapidement mais en même temps, nous sommes au début de la reprise mais nous voyons beaucoup de comportement à un stade avancé comme la demande de l’offre qui chauffe … cette surchauffe. «

Jan Hatzius, économiste en chef chez Goldman Sachs, a déclaré que le renversement du marché obligataire semble être venu alors que les traders ont examiné les incohérences et ont décidé que le nombre était faussé. «C’était aussi mon avis», a-t-il déclaré sur CNBC. Hatzius a déclaré que la faiblesse du rapport sur l’emploi ne change pas son opinion selon laquelle la Fed réduira ses achats d’obligations à partir de l’année prochaine, puis augmentera les taux d’intérêt en 2024.

« Je ne suis pas sûr qu’un rapport raté modifie trop le calcul », a déclaré Schumacher. « Je soupçonne que la fourchette des prévisions sera astronomique le mois prochain. »

Le taux de chômage est passé de 6% à 6,1% en avril. L’essentiel des embauches concernait le secteur des loisirs et de l’hôtellerie, qui a ajouté 331 000 emplois en raison de l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie dans les restaurants.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 21 cents pour s’établir à 30,17 $ en avril, et les économistes notent qu’une forte embauche de travailleurs dans l’industrie hôtelière fait généralement baisser les salaires globaux.

«C’est une déception dévastatrice, plus que de simples problèmes saisonniers. Nous avons eu des baisses dans tout, des services professionnels à la fabrication et même aux coursiers et au transport», a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez Grant Thornton. « Allumer les lumières dans l’économie est plus difficile que de les éteindre. »