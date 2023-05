Il y a beaucoup d’optimisme quant à la Thaïlande en tant que potentiel touristique, mais les vents contraires politiques pourraient encore changer la donne, déclare Kelvin Tay d’UBS Global Wealth Management.

Alors que la Thaïlande est un « grand bénéficiaire » de la réouverture de la Chine et de l’augmentation attendue du tourisme, jusqu’à présent, le tourisme émetteur en provenance de Chine a été « assez maigre ». Tay a déclaré à CNBC « Squawk Box Asia » jeudi.

Les chiffres de l’emploi en Chine doivent d’abord augmenter, a-t-il ajouté.

La Thaïlande doit également réinvestir dans les infrastructures et reconstruire à un rythme plus rapide, a déclaré Tay. Le pays avait prévu de construire des infrastructures sur sa côte est via de nouveaux ports et aéroports, mais « cela ne s’est pas vraiment produit à ce stade », selon Tay.

Cela est en grande partie dû à la politique, que la Thaïlande doit « faire… bien », a-t-il déclaré.