Le marché boursier indien a atteint des sommets historiques qui pourraient se poursuivre

Les fortes perspectives de croissance de l’Inde et le récent boom du marché boursier ont suscité l’intérêt des investisseurs, attirant l’attention et augmentant l’exposition à un marché autrefois ignoré.

« La croissance de l’Inde est supérieure à la moyenne… Quoi que le monde ait à faire, c’est comme d’habitude pour l’Inde », a déclaré Feroze Azeez, directeur général adjoint d’Anand Rathi Wealth.

Les principales économies ont été touchées par une inflation plus élevée pendant la pandémie de Covid-19, mais l’inflation de l’Inde était déjà élevée. Le taux d’inflation du pays s’établit à 7,59% en janvier 2020tandis que celle d’autres grandes économies comme le Royaume-Uni et le Japon était faible, à 1,8 % et 0,8 % respectivement au cours du même mois.

Azeez a déclaré que l’inflation élevée est une situation à laquelle l’Inde est habituée et qu’elle a « toujours emprunté la voie d’une inflation plus élevée et de taux d’intérêt plus élevés ».

En juin, le taux d’inflation de l’Inde était de 4,81 %, ce qui reste dans la fourchette de tolérance de la Reserve Bank of India de 2 % à 6 %. La banque centrale a laissé les taux d’intérêt inchangé à 6,5% depuis avril.

« Toutes les variables macroéconomiques s’empilent et nous sommes dans le cycle de croissance … Il y a un changement de paradigme et une fuite des capitaux de l’épargne des ménages indiens vers les capitaux propres pour contribuer à la croissance de l’Inde », a déclaré Azeez à « Squawk Box Asia » de CNBC. semaine.

Le Fonds monétaire international a récemment relevé ses prévisions de croissance pour 2023 pour l’Inde, citant une croissance plus forte au quatrième trimestre de l’année dernière, alimentée par l’investissement intérieur.

Le Sensex et le Nifty ont tous deux atteint des sommets historiques en juillet et les analystes sont convaincus que les indices apporteront des rendements positifs pour les années à venir.

« Beaucoup de gens ont dit dans le passé que l’Inde était l’endroit où investir, mais ils ont été déçus parce que [the momentum] commencera et s’éteindra soudainement », a déclaré Soumya Rajan, PDG et fondateur de Waterfield Advisors, basé à Mumbai.

Mais récemment, il y a eu une « confluence de flux positifs » de la part des investisseurs particuliers nationaux et institutionnels étrangers en raison d’une « allocation incroyable aux investissements en actions », a déclaré Peeyush Mittal, gestionnaire de portefeuille chez Matthews Asia, à CNBC.

De plus en plus d’entreprises adoptent également une stratégie « Chine plus un » et établissent des opérations de fabrication en Inde, renforçant les perspectives à long terme du pays, a déclaré Nilesh Shah, directeur général de Kotak Mahindra Asset Management.

« Il y a une combinaison de sentiments positifs, de flux plus élevés et de soutien des fondamentaux qui font monter le marché indien … Les investissements globaux en Inde sont en mode de reprise », a déclaré Shah.

« Ainsi, quelle que soit la manière dont on regarde les chiffres économiques, l’Inde apparaît comme une oasis dans le désert mondial », a-t-il ajouté.

Bien que la saison de la mousson en Inde et les élections générales de 2024 puissent créer de la volatilité dans les mois à venir, les analystes restent optimistes et recommandent quatre secteurs.