Le marché boursier est un gâchis chaud. 5 experts prédisent la suite

Cette histoire fait partie Service d’assistance en cas de récessionla couverture de CNET sur la façon de faire des mouvements d’argent intelligents dans une économie incertaine.

Les investisseurs ont de nouveau tourné la page cette semaine alors que le marché boursier est de nouveau tombé en territoire baissier. Incertitude mondiale, forte inflation et hausses de taux ont marqué une année vertigineuse pour le marché.

Maintenant, nous nous demandons : qu’est-ce qui vient ensuite ?

Avec une inflation toujours inconfortablement élevée et une autre hausse de taux agressive attendue de la part de la Réserve fédérale le mois prochain, le marché est susceptible d’être cahoteux.

“Les investisseurs devraient se préparer à une plus grande volatilité du marché”, a déclaré Mahesh Odhrani, planificateur financier agréé et président de la société de planification financière, Strategic Wealth Design.

Le destin à court terme du marché dépend de plusieurs facteurs, de sorte que toutes les prédictions sur ce qui va suivre ne sont que des suppositions éclairées. La Fed a relevé cinq fois ses taux d’intérêt cette année pour lutter contre l’inflation. Maintenant, un la récession semble plus probable qu’un “atterrissage en douceur”, selon le président de la Réserve fédérale Jérôme Powell. Et bien qu’il soit impossible de dire à quel point cette récession pourrait être profonde ou combien de temps elle durera, un tel ralentissement infligera certainement plus de douleur à tous les niveaux, y compris une légère augmentation du chômage.

Alors que les experts indiquent une lumière au bout du tunnel, le marché empire généralement avant de rebondir. Voici ce que cinq experts ont dit est susceptible de se produire alors que 2022 arrive à égalité et que nous nous préparons pour 2023.

Où les experts prédisent que le marché boursier se dirige

L’incertitude du marché persistera.

“Les investisseurs et les marchés ont sous-estimé l’inflation et la résilience de l’économie américaine jusqu’à présent. Il est peu probable que la volatilité des marchés change au cours des six prochains mois.” — Mahesh Odhraniplanificateur financier et président de Strategic Wealth Design.

Préparez-vous à une récession officielle.

“Le marché boursier continuera d’être volatil en 2023. Une récession en 2023 est très probable, ce qui signifie que le marché boursier est susceptible de subir de nouvelles baisses.” — Doug Careyanalyste financier agréé et président de WealthTrace.

Un jeu de devinettes, au mieux.



“Quiconque vous dit qu’il sait ce qui va se passer, vous devriez probablement courir aussi loin que vous le pouvez dans l’autre sens.” — Sonja ÉlevageCFP et vice-président du conseil en investissement chez Rebalance.

Des “rendements raisonnables” sont possibles l’année prochaine.

“Si l’inflation diminue en raison des actions agressives de la Fed, je pense que nous assisterons à des rendements raisonnables sur le marché boursier au cours de la prochaine année.” — Robert Johnsonprofesseur de finance au Heider College of Business de l’Université Creighton et président-directeur général d’Economic Index Associates.

Un indicateur boursier est de bon augure.

Nous constatons que les ratios P/E sont beaucoup plus conformes ou en fait inférieurs aux moyennes historiques pour la plupart des choses, ce qui augure très bien pour l’avenir.” – Kirill SemenovCFP et conseiller en patrimoine chez Intellicapital Advisors, LLC.

Attendez-vous à une volatilité continue



S’il y a une constante sur laquelle vous pouvez compter sur le marché boursier en ce moment, c’est la volatilité.

Ne prévoyez pas beaucoup de changement dans la volatilité du marché au cours des six prochains mois, car les menaces à la croissance économique restent les mêmes, à savoir la guerre en Ukraine, la crise énergétique en Europe, l’inflation mondiale et les problèmes de chaîne d’approvisionnement, parmi les multiples catastrophes climatiques, dit Odhrani.

Et ce qui se passe avec l’inflation jouera un grand rôle dans les changements du marché. Par exemple, la volatilité du marché pourrait diminuer si l’inflation se stabilise et que la Fed commence à assouplir ses hausses de taux, a déclaré Sonja Breeding, CFP et vice-présidente des conseils en investissement chez Rebalance. Mais elle a également averti: “Je n’ai pas de boule de cristal. C’est assez difficile à dire.”

Une récession jusqu’à l’été 2023 est probable, ce qui signifie que le marché boursier connaîtra de nouvelles baisses pour un peu plus longtemps, a déclaré Doug Carey, analyste financier agréé et président de WealthTrace, un logiciel Web de planification financière et de retraite.

Bien que les performances de l’économie américaine au premier semestre 2022 correspondent définition technique d’une récession – deux trimestres consécutifs de baisse – une récession officielle n’a pas encore été annoncée. Pourtant, l’économie reste fragile, et cela se reflète dans la performance actuelle du marché.

Bien que les experts puissent fournir des prévisions basées sur les tendances précédentes du marché, ne vous fiez pas trop aux prévisions. “Quiconque vous dit qu’il sait ce qui va se passer devrait probablement courir aussi loin que possible dans l’autre sens”, a déclaré Breeding.

Des signes laissent présager une reprise du marché l’année prochaine

Cependant, tout n’est pas sombre en 2023. Historiquement, après que l’inflation commence à se calmer, la Fed commence à baisser les taux d’intérêt et le marché boursier commence à rebondir. “L’histoire montre que dès qu’il est très clair que l’économie est en récession, c’est là que la reprise commence”, a déclaré Carey.

“Si l’inflation diminue en raison des actions agressives de la Fed, je pense que nous assisterons à des rendements raisonnables sur le marché boursier au cours de la prochaine année”, a déclaré le Dr Robert Johnson, PDG d’Economic Index Associates. Dans le même temps, Johnson a noté que toute circonstance imprévue, comme une autre vague de la pandémie ou un conflit mondial, peut faire dérailler cela.

Pourtant, les dernières données sur les ratios cours/bénéfices rendent les experts optimistes. Les ratios P/E comparent le prix actuel d’une action avec son dernier bénéfice par action, et ils ont tendance à être des indicateurs assez fiables de la direction que prend le marché. Un ratio P/E élevé indique généralement un stock de croissance, bien qu’il puisse également signifier qu’un stock est surévalué.

“Nous constatons que les ratios P/E sont beaucoup plus conformes ou en fait inférieurs aux moyennes historiques pour la plupart des choses, ce qui augure très bien pour l’avenir”, a déclaré Kirill Semenov, CFP chez Intellicapital Advisors. “Aucun indicateur ne brosse un tableau complet, mais les P / E plus modérés sont généralement considérés comme un meilleur moment pour investir que d’acheter dans des valorisations gonflées.”

Mouvements d’investissement à réaliser dans un marché instable

Les hauts et les bas font partie intégrante de l’investissement. Dans le climat actuel, les experts recommandent des investissements à long terme, qui vous offrent une meilleure chance de surfer sur les vagues. Et avec les marchés en baisse, investir maintenant pourrait signifier acheter des actions à un prix inférieur.

Selon les experts, voici quelques conseils pour investir sur le marché.

Jouer la prudence

Opter pour des placements à long terme à faible risque répartis dans plusieurs entreprises ou secteurs peut vous aider à diversifier vos risques. La plupart des investisseurs devraient opter pour un fonds indiciel plutôt que de négocier activement des actions, selon Johnson.

“Trop de gens croient que le commerce actif est nécessaire pour réussir à créer de la richesse”, a déclaré Johnson. “La meilleure stratégie pour la plupart des investisseurs consiste simplement à investir dans un fonds indiciel large, soit des fonds communs de placement ou des FNB. [exchange-traded funds]qui suit la performance du marché.”

Diversifiez votre portefeuille

Plutôt que de mettre tous vos œufs dans le même panier, essayez diversifier votre portefeuille d’investissementdit Odhrani.

“Restez diversifié dans plusieurs classes d’actifs et secteurs”, a-t-il déclaré. “Ils disent au baseball que tout tourne autour des simples et des doubles. La diversification consiste à frapper ces simples et ces doubles plutôt qu’à essayer de frapper un coup de circuit. La diversification peut faciliter le parcours à long terme, en particulier sur des marchés volatils.”

Ne laissez pas votre argent se déprécier dans les comptes d’épargne

Bien que certains comptes à haut rendement ont commencé à offrir des taux d’épargne de 2 % à 3 %, la plupart oscillent encore autour de 0 %. “Laisser trop d’argent sur des comptes bancaires ou des comptes du marché monétaire qui ne rapportent pratiquement aucun intérêt peut détruire l’épargne”, a déclaré Carey.

Bien que vous deviez laisser suffisamment d’argent sur un compte d’épargne facilement accessible pour couvrir les urgences – entre trois et huit mois de dépenses minimales – tout argent supérieur à ce montant peut être mieux utilisé.

“Si l’inflation est de 7% chaque année et que vous avez de l’argent sur un compte bancaire qui ne rapporte que 0,5%, près de 40% de la valeur de cet argent est anéantie en termes de pouvoir d’achat après 5 ans”, a déclaré Carey.

Les bons du Trésor sont actuellement l’un des meilleurs moyens de dépasser l’inflation, selon Carey et Semenov. Titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIPS), également connu sous le nom d’obligations, et I obligations. un autre véhicule d’investissement adossé au Trésor, les deux offrent taux d’épargne supérieurs à 9% dès maintenant, ce qui peut vous aider à vous prémunir contre l’inflation.

Accrochez-vous pour la balade

Lorsque vous voyez autant d’actions dans le rouge, vous pourriez être tenté de vendre vos avoirs. Évitez les mouvements impulsifs, recommande Odhrani.

“C’est douloureux et les investisseurs sont nerveux, mais prendre des décisions irréfléchies peut leur faire du mal”, a-t-il déclaré. “Nous pensons que la meilleure chose que les investisseurs puissent faire dans des moments fous comme ceux-ci est de rester calme, investi, diversifié et de se concentrer sur leurs objectifs à long terme.”

Jouer le long jeu, plutôt que de quitter le navire lorsque les actions sont en baisse, peut conduire à des rendements plus élevés en fin de compte. “On ne sait jamais vraiment quand le marché va culminer ou baisser”, a déclaré Breeding. Ainsi, investir régulièrement un montant fixe peut vous aider à faire la moyenne de votre prix d’achat global, indépendamment de ce qui se passe sur le marché.

En fin de compte, Breeding espère que le marché boursier américain sortira de son marasme.

“Nous avons bâti notre société sur la productivité et la détermination”, a déclaré Breeding. “Je pense que cela continuera dans le futur et renforcera l’économie comme elle l’a toujours fait.”