Le marché boursier atteindra un creux après que les spéculateurs auront trouvé la sortie

L’euphorie du marché touche à sa fin après que Wall Street a été dépassée par la spéculation galopante, a déclaré Jim Cramer de CNBC après la chute brutale des actions lundi.

« Une fois que les spéculateurs sont soufflés … et que les actions qui sont déjà en forte baisse commencent à se redresser, nous pouvons alors trouver un fond négociable », a déclaré l’hôte de « Mad Money ». « Nous sommes proches, mais les spéculateurs n’ont pas encore été complètement écrasés. »

Lundi, le Dow Jones Industrial Average a chuté de plus de 700 points, réalisant sa pire journée depuis octobre alors que les 30 actions de l’indice ont glissé. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux baissé de plus de 1%.

Cramer a suggéré aux investisseurs de commencer à rechercher des opportunités d’achat dans des actions qui ont déjà subi un recul de 10 à 20 %. Il a également recommandé aux investisseurs d’ajouter une action bancaire à leur portefeuille après que le groupe ait été touché, malgré la publication de solides rapports sur les bénéfices.

« Je pense que vous regardez les spéculateurs se faire exploser dans le royaume, tandis que les actions pandémiques reviennent et que les grands industriels essaient de toucher le fond », a-t-il déclaré. « Les rails, les jeux aérospatiaux autres que Boeing … et les actions d’infrastructure ont toutes beaucoup de sens ici parce qu’elles sont en baisse » par rapport à leurs sommets.