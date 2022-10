Le marché aux puces d’Halloween hanté de Wheaton va se rematérialiser – Shaw Local

WHEATON – Le 12e marché aux puces d’Halloween hanté de Zurko’s Wheaton sera de retour de 15 h à minuit le 29 octobre au parc des expositions du comté de DuPage à Wheaton.

“Il y aura des milliers de puces et de trésors, effrayants et autres, à vendre”, a déclaré un communiqué de presse.

Les gens sont invités à magasiner en costume, avec un concours de costumes organisé par l’acteur Rob Fury prévu pour les enfants et les adultes.

L’événement intérieur et extérieur comprendra de la musique en direct, des artistes, des célébrités et de la nourriture, en plus des trésors de vendeurs proposant des antiquités, de l’art populaire et de l’artisanat, des liquidations, du shabby-chic, des articles ménagers, une ferme de campagne, de l’industrie, de la publicité, des pièces de monnaie. , objets de collection et autres marchandises.

Le groupe sera The Oozin’ Ahhhs, décrit comme remettant la peur dans le trac. Pour découvrir toutes les célébrités sur le robinet, visitez zurkopromotions.com/wheaton-illinois-haunted-halloween-flea-market.

L’entrée coûte 10 $ et est gratuite pour les jeunes de 12 ans et moins. DuPage County Fairgrounds se trouve sur les routes County Farm et Manchester. Le stationnement est gratuit.

Pour plus d’informations, contactez Zurko’s Midwest Promotions au 715-526-9769 ou office@zurkopromotions.com.