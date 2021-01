Le marché aux poissons de Toyosu à Tokyo a organisé mardi sa première vente aux enchères de thon de 2021. Avant l’aube, les acheteurs de bottes en caoutchouc ont inspecté la qualité des thons géants frais et congelés en examinant l’extrémité de la queue bien coupée avec des lampes de poche et en frottant des tranches entre leurs doigts.

La vente aux enchères annuelle de thon du Nouvel An à Tokyo se termine sans la guerre d’enchères à couper le souffle habituelle et le poisson le plus cher de la journée – un thon rouge de 208 kilogrammes, acheté par le restaurant de sushis Ginza Onodera pour 21 millions de yens (166000 €).

Auparavant à Tsukiji – le plus grand marché aux poissons du monde et une attraction touristique populaire dans une zone regorgeant de restaurants et de boutiques – le marché a déménagé en octobre 2018 à Toyosu, une ancienne usine à gaz un peu plus à l’est.