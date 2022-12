Le marché automobile en ligne Bring a Trailer clôture l’année avec 1,35 milliard de dollars de ventes

1977 Datsun 280Z 4 vitesses Avec l’aimable autorisation de Kahn Media

Marché automobile en ligne Bring a Trailer a déclaré qu’il s’attend à clôturer l’année avec un chiffre d’affaires record de 1,35 milliard de dollars, alors qu’une nouvelle génération de collectionneurs se connecte pour acheter des voitures classiques et d’occasion. Randy Nonnenberg, co-fondateur et président de Bring a Trailer, a déclaré à CNBC que les ventes de l’année ont augmenté de 63% par rapport à 2021, lorsque les ventes ont atteint 829 millions de dollars. Le site Web de la société de San Francisco a permis aux collectionneurs d’acheter et de vendre facilement des voitures en ligne et a attiré un flot de jeunes commerçants de voitures pendant la pandémie de Covid, vendant de tout, des Ferrari à sept chiffres aux Corvettes à 60 000 $ et aux Saab à 15 000 $. La question est maintenant de savoir si la frénésie de collecte de voitures alimentée par la pandémie tiendra le coup en cas de récession. Nonnenberg a déclaré qu’il ne voyait aucune preuve d’un ralentissement des activités de l’entreprise. “Le grand défi que nous avons est de gérer toute la demande”, a-t-il déclaré. Alors que Bring a Trailer, qui a été acquis par Hearst Autos en 2020, a perturbé l’activité traditionnelle d’achat et de vente de voitures de collection, les sociétés d’enchères de voitures classiques traditionnelles comme Mecum, RM Sotheby’s et Gooding & Co. ont également connu de bonnes années en 2022.. Hagerty, la compagnie d’assurance automobile classique, est également entrée dans le secteur des enchères, en achetant Broad Arrow et en lançant Hagerty Marketplace, une plateforme de vente en ligne.

Ferrari LaFerrari Aperta 2017 Avec l’aimable autorisation de Kahn Media

La hausse des taux d’intérêt, les craintes de récession et l’augmentation des stocks de voitures ont commencé à exercer une pression sur les prix et la demande des voitures d’occasion. Nonnenberg a déclaré que certains prix des voitures avaient baissé, le prix de vente moyen ayant légèrement baissé au second semestre 2022. Pourtant, il a déclaré que le modèle commercial de Bring a Trailer – basé sur l’achat et la vente de voitures à faible coût, faciles à utiliser et efficaces – pourrait bénéficier d’un ralentissement. Les vendeurs paient des frais fixes de 99 $, tandis que les frais de l’acheteur sont de 5 % en plus du prix de vente final avec un plafond de 5 000 $. C’est beaucoup moins cher que les enchères traditionnelles ou de nombreux concessionnaires. “Il continuera à y avoir du commerce de chevaux”, a déclaré Nonnenberg. “Si les gens ont leur voiture depuis trois ou quatre ans et qu’ils veulent autre chose, ou que leur situation financière change soudainement et qu’ils ont six voitures et qu’ils veulent en vendre deux, c’est toujours bon pour notre modèle commercial.”

1986 Porsche 944 Turbo Avec l’aimable autorisation de Kahn Media

La croissance de Bring a Trailer cette année a été stimulée par la hausse du volume des ventes et de la valeur des voitures. Jusqu’à 700 voitures ont été vendues chaque semaine et la valeur moyenne des voitures vendues était de 54 495 $, contre 47 500 $ en 2021. Cette année, 145 voitures se sont vendues pour plus de 500 000 $, en hausse de 172 % par rapport à 2021, car la société a attiré des acheteurs et des vendeurs plus riches. Une Ferrari LaFerrari Aperta 2017 qui s’est vendue 5,36 millions de dollars en mai était sa voiture la plus chère jamais vendue. Parallèlement à la croissance du volume des ventes, Bring a Trailer souhaite élargir sa communauté de collectionneurs et de passionnés de voitures. Il compte plus de 900 000 utilisateurs enregistrés et environ 413 000 enchérisseurs enregistrés. Il prévoit également de déployer davantage d’événements en personne et travaille avec des partenaires sur les marchés locaux pour étendre les services aux acheteurs et aux vendeurs, a déclaré Nonnenberg. Pour 2023, Nonnenberg a déclaré que le grand objectif était d’utiliser une technologie renforcée pour réduire les temps d’attente pour lister les voitures. Il faut maintenant en moyenne 26 jours entre la soumission d’une voiture pour l’inscription et sa mise en ligne sur le site, et Nonnenberg a déclaré : “nous aimerions que cela se réduise à 10 jours, c’est le noble objectif”.