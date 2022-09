Le marché artisanal de Hornbaker Gardens attire la foule locale – Shaw Local

Des gens de tous âges sont venus samedi au marché artisanal de Hornbaker Gardens. L’événement a eu lieu dans la célèbre pépinière de plantes et lieu de mariage situé à l’extérieur de Princeton.

L’événement mettait en vedette des artistes et des vendeurs de la photographie, de la ferronnerie, de la menuiserie, de la peinture, de la céramique et bien plus encore.

L’événement a également présenté une variété de vendeurs d’aliments locaux, y compris la Dog House de La Salle, Stone Jug Barbeque, Flo’s on Pulaski et plus encore.

Le marché artisanal a également présenté une variété d’actes de musique en direct tout au long de l’événement.