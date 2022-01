Le marché a traité l’inflation comme un chiot et fait maintenant face à des reculs: Bill Smead

Selon Bill Smead, directeur des investissements chez Smead Capital Management, le marché a nié le « carcajou de l’inflation » et pourrait désormais faire face à de multiples marchés baissiers et à une action « sauvage » des prix dans les années à venir.

« Le marché a nié ce que nous appelons » le carcajou de l’inflation « . Ils l’ont dit pendant la pandémie, augmentant l’inflation comme un moyen de guérir l’économie comme un chien amical, et l’inflation n’est pas un chien amical et vous avez une confluence de dynamiques, certainement aux États-Unis », a-t-il déclaré. .

En particulier, Smead a noté que depuis le début de la pandémie, un nombre disproportionné de personnes âgées de 30 à 45 ans aux États-Unis avaient grandi pour convoiter la possession de maisons et de voitures et vivant en dehors des principales villes côtières et des centres commerciaux. Il a fait valoir que ce changement de paradigme ne sera pas arrêté par cette « attaque tardive » de la Fed.

« En d’autres termes, ils ont laissé cela durer trop longtemps, et le marché est en train d’accepter cela. Ils sont tous dans le déni et ils commencent tout juste à accepter le début de l’élimination de leur déni », a-t-il déclaré.

Smead a établi des parallèles entre la séquence actuelle d’événements macroéconomiques et la succession de la guerre du Vietnam au début des années 1970, la « Grande société » du président Lyndon B. Johnson – une série de programmes nationaux ambitieux visant à éradiquer la pauvreté et les inégalités et à améliorer l’environnement – et le monde arabe. Embargo pétrolier de 1973.

« Nous avons eu la guerre pandémique, nous avons eu la Grande Société de Biden, puis le printemps saoudien a coupé les jambes de l’industrie pétrolière américaine en ramenant le prix à zéro en avril 2020 », a déclaré Smead.

« Et puis vous empilez ce nombre élevé de personnes formant des ménages juste derrière cela, et une pénurie de maisons et une pénurie de voitures, et c’est la définition classique : trop de gens avec trop d’argent pour trop peu de biens. »

Bien que son entreprise ne tente pas de chronométrer le marché à court terme, il a suggéré que des ratios cours/bénéfices élevés, les valorisations extrêmement élevées des actions de croissance et d’autres formes d' »euphorie financière » signifient que le marché pourrait se diriger vers une » période extrêmement difficile. »