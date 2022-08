Le marché a haussé les épaules face à la taxe de Biden sur les rachats. Le regrettera-t-il ?

Le président américain Joe Biden tend sa plume au sénateur américain Joe Manchin (D-WV) alors que le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY) et le whip de la majorité à la Chambre des États-Unis James Clyburn (D-SC) regardent après que Biden a signé “La réduction de l’inflation Act of 2022” lors d’une cérémonie dans la State Dining Room de la Maison Blanche à Washington, le 16 août 2022.

Pour Clayton, modifier l’état d’esprit des directeurs financiers sur l’utilisation des rachats revient à la question plus fondamentale du fonctionnement des marchés financiers américains. Selon lui, la taxe va à l’encontre de l’idée de la “libre circulation des capitaux” qui a toujours été l’un des plus grands avantages du système économique américain. “Le capital investi dans de nouvelles choses, de nouvelles idées, c’est ce qui a maintenu l’Amérique au premier rang mondial pour lever des capitaux”, a-t-il déclaré.

En tenant compte de tous les frais associés aux rachats, il n’est même pas sûr qu’une taxe d’accise de 1 % affecterait la volonté des entreprises de procéder à des rachats purs. “Les entreprises qui autorisent un pool de dollars pour les rachats ne peuvent pas déterminer le nombre exact d’actions qu’elles rachèteront – la volatilité du marché, les frais de financement ou les honoraires professionnels pourraient consommer 1% ou plus de cet argent même sans une taxe d’accise de 1% – et les dollars consacrés aux rachats s’élèvent néanmoins à des centaines de milliards par an”, écrit-il.

Les rachats, en retirant des actions du nombre total d’actions, servent de complément à la rémunération en actions versée en actions, aux actions utilisées pour les fusions et acquisitions et aux actions émises pour lever des capitaux. Toutes ces actions sont dilutives pour les actionnaires existants, et les rachats peuvent compenser cet effet. C’est l’une des raisons pour lesquelles la nouvelle législation permet aux entreprises de réduire leur taxe de rachat en fonction du nombre d’actions rachetées à des fins commerciales spécifiques.

Mais Fried est inquiet pour l’avenir. Il n’est pas un défenseur de tous les rachats – utilisés pour les délits d’initiés et par les managers pour augmenter les bonus grâce aux mesures des revenus de jeu – il y a des défauts importants, a-t-il dit, mais ces défauts peuvent être corrigés par des réglementations, d’organismes comme la SEC, plutôt que une taxe. Avec la taxe maintenant en place, il soupçonne qu’elle ne fera qu’augmenter à l’avenir.

C’est parce que Fried est troublé par l’opinion des démocrates du Sénat selon laquelle les entreprises gaspillent de l’argent en rachats qui pourraient être dépensés pour de meilleurs investissements. “Il y a huit billions de dollars dans les bilans des entreprises américaines”, a-t-il dit, et il a ajouté que ce montant avait augmenté de plusieurs billions de dollars ces dernières années au milieu de rachats records. “Ils ne manquent pas d’argent, ils en ont trop”, a déclaré Fried.

Ce qui l’amène à considérer le risque de surinvestissement des entreprises en raison des efforts visant à réduire les flux de capitaux vers les rachats comme étant aussi important que le risque lié aux rachats. Ni le surinvestissement ni la thésaurisation des liquidités ne sont bons pour les actionnaires, a-t-il déclaré.

“Au cours des cinq dernières années, les principaux démocrates du Sénat ont présenté une dizaine de projets de loi visant à restreindre considérablement, voire à éliminer les rachats”, a déclaré Fried. “Ils semblent penser que les rachats sont une source importante de problèmes dans l’économie américaine. Compte tenu de cet état d’esprit, lorsqu’une Maison Blanche et un Congrès contrôlés par les démocrates sont prêts à augmenter à nouveau les impôts, et en supposant que les Démocrates ont le pouvoir, ils utiliseront probablement cette taxe de rachat pour augmenter progressivement les revenus.”

Plus la taxe de rachat augmente, plus Fried pense que les entreprises finiraient par devenir encore plus gonflées d’argent.

À court terme, selon Fried, le problème immédiat de la taxe de rachat est un problème de timing : alors que la nouvelle législation prévoit une compensation pour les rachats à des fins commerciales spécifiques, les entreprises ne chronométrent pas toujours leurs offres d’actions dilutives et leurs rachats anti-dilutifs. dans la même année d’imposition. La rémunération en actions en est un exemple. “Les rachats et les émissions liés au cycle de rémunération des actions n’ont pas toujours lieu la même année”, a déclaré Fried.

En fait, il peut être difficile de s’assurer que ces mesures complémentaires s’harmonisent, car l’aspect rémunération dépend du moment où les employés décident d’exercer leur droit d’acheter des unités et des options restreintes. Si elles ne le font pas déjà, les entreprises devront rester au courant des actions sortantes au cours d’une année d’imposition pour s’assurer qu’elles peuvent gérer la nouvelle taxe et obtenir autant de compensation que possible. Mais il y a un hic : les directeurs financiers peuvent ne pas vouloir racheter des actions lorsque le cours de leur action est élevé, et c’est à ce moment-là que les employés sont le plus susceptibles de vouloir exercer leur droit d’acquérir des actions.

L’incapacité à gérer cet élément temporel pourrait amener les entreprises à réduire le recours à la rémunération des capitaux propres, ce qui réduirait à son tour potentiellement le recours aux rachats. Fried a déclaré que les entreprises pourraient rechercher des options de financement supplémentaires, telles que l’émission d’actions synthétiques aux employés. Et il pourrait même y avoir, du moins en théorie, des avantages fiscaux de la nouvelle approche du Congrès, avec une décision d’émettre des actions à des fins commerciales comme une rémunération en actions pouvant servir de subvention fiscale de 1 % contre les rachats.

Il y a également eu des spéculations sur le fait que cela finira par être une année faste pour les rachats alors que les entreprises se précipitent pour devancer l’entrée en vigueur de la législation. Et c’est déjà une période record pour les rachats. Au cours des 12 derniers mois se terminant en juin, les rachats d’entreprises ont été importants, approchant le record de 1 000 milliards de dollars, selon S&P Global. C’est presque le double des 547 milliards de dollars que les sociétés ont remis aux actionnaires sous forme de dividendes au cours des 12 derniers mois.

Pour les entreprises qui ont principalement racheté des actions uniquement pour réduire le nombre d’actions et augmenter le bénéfice par action sans aucune compensation commerciale du côté de l’émission de capital, 2022 devrait être l’année de plus de rachats, a déclaré Fried.

Mais pour les nombreuses entreprises qui ont utilisé les rachats dans le cadre de la compensation des émissions d’actions dilutives, il dit que nous ne pouvons pas savoir quels seront les effets spécifiques de la taxe de rachat de 1 %. Ce que nous savons, cependant, c’est ceci : “Il est peu probable que vous puissiez imposer une taxe et n’avoir aucun effet sur le comportement”, a déclaré Fried.

“De nombreuses entreprises émettent des actions la même année qu’elles rachètent l’impôt, ce qui réduira ou éliminera l’impôt. Mais les rachats de nombreuses entreprises dépassent l’émission et il y aura une taxe sur ce delta”, a-t-il déclaré.

Rachats totaux les plus importants, 12 derniers mois :

Pomme : 91,3 milliards de dollars

Alphabet : 54,5 milliards de dollars

Méta : 53,2 milliards de dollars

Microsoft : 32,7 milliards de dollars

Bank of America : 21 milliards de dollars

Source : S&P Global