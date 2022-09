Le marché a besoin d’une pause pour monter, quelques achats possibles

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Le marché a besoin d’une pause vers le bas Pourquoi Jim investit dans le Trésor à deux ans Mentions rapides: JNJ, LLY, AMZN, QCOM, DHR 1. Le marché a besoin d’une pause vers le bas Les actions étaient mitigées lundi, rebondissant après les pertes antérieures alors que le 10- Le rendement des bons du Trésor a atteint un sommet de 11 ans à 3,5 %, avant de reculer. Jim Cramer a déclaré que la hausse des rendements obligataires – en particulier le 2 ans, qui était déjà à des sommets de 2007 et approchait 4% – indique que la hausse des taux d’intérêt de 75 points de base prévue par la Réserve fédérale lors de la réunion de cette semaine ne sera pas la dernière. Un mouvement de cette ampleur serait la troisième réunion consécutive de 75. Jim a déclaré que les actions sont toujours confrontées à deux autres grands défis en plus de la campagne de resserrement de la Fed pour maîtriser l’inflation : la guerre de la Russie en Ukraine et la poursuite des blocages de Covid en Chine. “Vous ne pouvez pas avoir les trois en même temps. Si vous voulez avoir un fond, vous avez besoin d’une pause”, a-t-il déclaré, pensant que le premier à casser sera probablement la Fed. Il convient de noter que le S & P 500 était encore à environ 6% du creux de la mi-juin, qui s’est maintenu jusqu’à présent au plus bas depuis le début de l’année. 2. Pourquoi Jim’s achète des bons du Trésor à 2 ans Jim est bloqué par sa décision d’acheter des bons du Trésor à 2 ans car il pense que les rendements sont devenus plus compétitifs que les rendements des actions. Pour rappel, Jim ne peut pas acheter d’actions individuelles avec son propre argent, conformément aux règles des journalistes financiers de CNBC. L’une des principales raisons de sa confiance dans les bons du Trésor à 2 ans est sa conviction que la Fed n’augmentera pas ses taux directeurs des fonds rouges à plus de 4% alors que l’économie montre de plus en plus de signes de ralentissement. Donc, si la Fed fait 75 points de base cette semaine, cela porterait la fourchette cible des fonds fédéraux à 3% – 3,25%. Le Club est en attente avant la réunion de la Fed – et parce que l’oscillateur à courte portée S & P 500 montre que le marché n’est pas encore survendu, malgré la baisse écrasante de la semaine dernière. Habituellement, nous attendons le signal de survente de l’oscillateur avant de commencer à penser à acheter. 3. Mentions rapides : JNJ, LLY, AMZN, QCOM, DHR Nous avons des conseils pour les nouveaux membres du Club qui pourraient être à la recherche d’ajouts à leur portefeuille. “J’achèterais Eli Lilly (LLY) et j’achèterais Amazon (AMZN) et je le ferais ici sans aucune hésitation”, a déclaré Jim, ajoutant qu’il prendrait également des actions de Johnson & Johnson (JNJ) s’il le faisait. Je n’en possède pas déjà. Il a également déclaré qu’il achèterait des actions de Qualcomm (QCOM), qui organise sa journée des investisseurs automobiles plus tard cette semaine. Quant à Danaher (DHR), l’action offre actuellement la meilleure valeur dans le portefeuille du Club, a déclaré Jim. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long JNJ, LLY, AMZN, QCOM, DHR. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.