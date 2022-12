Le “marchand de la mort” Viktor Bout fait lui-même partie d’un accord

MOSCOU (AP) – Le marchand d’armes russe Viktor Bout, échangé jeudi contre la star de la WNBA Brittney Griner, est largement connu à l’étranger comme le «marchand de la mort» qui a alimenté certains des pires conflits du monde.

En Russie, cependant, il est considéré comme un homme d’affaires cape et cape qui a été injustement emprisonné après une opération d’infiltration américaine trop agressive.

Le film de Nicolas Cage de 2005 “Lord of War” était vaguement basé sur Bout, un ancien officier de l’armée de l’air soviétique qui aurait acquis une renommée en fournissant des armes pour les guerres civiles en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Parmi ses clients figuraient le Libérien Charles Taylor, le dirigeant libyen de longue date Mouammar Kadhafi et les deux parties à la guerre civile en Angola.

Jeudi, les États-Unis et la Russie ont annoncé que Griner avait été échangé contre Bout. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l’échange avait eu lieu à Abou Dhabi, et la télévision russe a montré Bout dans un jet privé sur le vol vers la Russie, faisant vérifier sa tension artérielle, parlant avec sa famille par téléphone et disant : “Je t’aime beaucoup.”

La mère de Bout, Raisa, a remercié le président Vladimir Poutine et le ministère des Affaires étrangères pour la libération de son fils, a rapporté Tass. Il a ajouté qu’il serait invité à s’adresser aux législateurs de la commission des affaires internationales de la Douma.

La Russie avait fait pression pour la libération de Bout pendant des années et alors que la spéculation grandissait sur un tel accord, la chambre haute du parlement a ouvert une exposition de peintures qu’il a réalisées en prison – dont les sujets allaient du dictateur soviétique Josef Staline à un chaton.

L’exposition de son art a souligné les complexités de Bout. Bien que dans une entreprise sanglante, l’homme de 55 ans était un végétarien et un fan de musique classique qui parlait six langues.

Même l’ancien juge fédéral qui l’a condamné en 2011 a estimé que ses 11 années derrière les barreaux étaient une punition adéquate.

“Il a fait assez de temps pour ce qu’il a fait dans cette affaire”, a déclaré Shira A. Scheindlin à l’Associated Press en juillet alors que les perspectives de sa libération semblaient augmenter.

Griner, qui a été arrêtée à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou en février après la découverte de bidons contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages, a été condamnée en août à neuf ans de prison. Washington a protesté contre sa peine, la qualifiant de disproportionnée, et certains observateurs ont suggéré qu’échanger un marchand d’armes contre une personne emprisonnée pour une petite quantité de drogue serait une mauvaise affaire.

Bout a été condamné en 2011 pour terrorisme. Les procureurs ont déclaré qu’il était prêt à vendre jusqu’à 20 millions de dollars d’armes, y compris des missiles sol-air pour abattre des hélicoptères américains. Lorsqu’ils ont fait la réclamation lors de sa condamnation en 2012, Bout a crié: “C’est un mensonge!”

Bout a fermement clamé son innocence, se décrivant comme un homme d’affaires légitime qui ne vendait pas d’armes.

Le cas de Bout correspondait bien au récit de Moscou selon lequel Washington cherchait à piéger et à opprimer des Russes innocents sur des bases fragiles.

“A partir de la retentissante affaire Bout, une véritable “chasse” des Américains aux citoyens russes du monde entier s’est déroulée”, a écrit l’année dernière le journal gouvernemental Rossiiskaya Gazeta.

De plus en plus, la Russie a cité son cas comme une question de droits de l’homme. Sa femme et son avocat ont affirmé que sa santé s’était détériorée dans l’environnement carcéral difficile où les étrangers n’ont pas toujours droit aux pauses que les Américains pourraient recevoir.

Bout ne devait pas être libéré avant 2029. Il était détenu dans un établissement à sécurité moyenne à Marion, dans l’Illinois.

“Il a eu une affaire difficile”, a déclaré Scheindlin, le juge à la retraite, notant que les agents américains “ont mis des mots dans sa bouche” alors il dirait qu’il était conscient que les Américains pourraient mourir des armes qu’il vendait afin d’exiger une amélioration du terrorisme qui entraînerait une longue peine de prison, voire une peine à perpétuité.

Scheindlin a infligé à Bout la peine minimale obligatoire de 25 ans, mais a déclaré qu’elle ne l’avait fait que parce que c’était nécessaire.

À l’époque, son avocat de la défense a affirmé que les États-Unis avaient ciblé Bout de manière vindicative parce qu’il était gêné que ses entreprises aient aidé à livrer des marchandises à des entrepreneurs militaires américains impliqués dans la guerre en Irak.

Les livraisons ont eu lieu malgré les sanctions des Nations Unies imposées à Bout depuis 2001 en raison de sa réputation de trafiquant d’armes illégal notoire.

Les procureurs avaient exhorté Scheindlin à imposer une peine d’emprisonnement à perpétuité, affirmant que si Bout avait raison de se qualifier de rien de plus qu’un homme d’affaires, “il était un homme d’affaires de l’ordre le plus dangereux”.

Bout était estimé à environ 6 milliards de dollars en mars 2008 lorsqu’il a été arrêté à Bangkok, en Thaïlande. Les autorités américaines l’ont amené à quitter la Russie pour ce qu’il pensait être une réunion sur un accord commercial pour expédier ce que les procureurs ont décrit comme “un arsenal d’armes à couper le souffle – y compris des centaines de missiles sol-air, des mitrailleuses et des fusils de sniper – 10 millions de cartouches de munitions et cinq tonnes d’explosifs plastiques.

Il a été placé en garde à vue dans un hôtel de luxe de Bangkok après des conversations avec des informateurs de l’opération d’infiltration de la Drug Enforcement Administration qui se faisaient passer pour des responsables des Forces armées révolutionnaires de Colombie, également connues sous le nom de FARC. Le groupe avait été classé par Washington comme groupe narco-terroriste.

Il a été amené aux États-Unis en novembre 2010.

Le surnom de « marchand de la mort » a été attribué à Bout par un ministre de haut rang du ministère britannique des Affaires étrangères. Le surnom a été inclus dans l’acte d’accusation du gouvernement américain contre Bout.

Larry Neumeister, écrivain de l’Associated Press à New York, y a contribué.

Jim Heintz, Associated Press