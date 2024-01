Le marchand d’art de Hunter Biden a « choisi de ne pas » renouveler son contrat

Nouvelles





WASHINGTON — Le marchand d’art de Manhattan, Georges Bergès, a déclaré au Congrès qu’il avait « choisi de ne pas » renouveler son contrat avec Hunter Biden après avoir vendu pour 1,5 million de dollars les œuvres d’art novices de son premier fils à 10 acheteurs – laissant Hunter sans vendeur connu alors que les républicains de la Chambre poursuivent une procédure de destitution. enquête sur la corruption présumée de la famille Biden.

Bergès a déclaré que son contrat avec Hunter, 53 ans, avait discrètement expiré le 1er septembre 2023 – ce qui rend difficile de savoir qui a remplacé le premier fils au cours des quatre derniers mois et demi alors que l’enquête de destitution approfondit les liens de Joe Biden avec les entreprises de Hunter et son oncle James Biden dans des pays comme la Chine et l’Ukraine.

« Nous avons discuté de sa prolongation. Pour le moment, j’ai choisi de ne pas le faire », a déclaré le galeriste de SoHo mardi dernier lors d’un entretien à huis clos avec les comités de surveillance et judiciaire de la Chambre, selon une transcription examinée par The Post.

Travailler avec Hunter « n’a pas été la meilleure décision pour moi », a témoigné Bergès. « Je ne m’attendais pas à toute cette question de sécurité, ni aux menaces de mort et aux personnes qui prétendent avoir une affiliation politique, ce qui était complètement faux. »

« C’était un peu plus que ce que je pouvais mâcher… évidemment, je voulais en quelque sorte retrouver ma vie. Je n’ai donc pas accepté de renouveler ce contrat maintenant », a déclaré Bergès.

Le marchand d’art de Manhattan, Georges Bergès, a déclaré au Congrès qu’il avait « choisi de ne pas » renouveler son contrat avec Hunter Biden après avoir réalisé 1,5 million de dollars de ventes de l’art novice de son premier fils à 10 acheteurs. Poste de New York

Bergès a reçu une commission de 40 % sur les ventes, ce qui signifie que Hunter a empoché environ 900 000 $ sur une période de plus de deux ans, soit à peu près l’équivalent du salaire présidentiel annuel de 400 000 $ de son père.

Le marchand d’art a commencé à travailler avec Hunter après avoir été mis en contact par la productrice hollywoodienne Lanette Phillips, qui a organisé des collectes de fonds pour Joe Biden – Bergès disant au Congrès qu’il diffère de Hunter Biden sur la politique mais qu’il l’aime en tant que personne.

Bergès n’a identifié que trois acheteurs dont les achats combinés représentaient 70 % des ventes – et a confirmé que Hunter Biden savait qui ils étaient, contrairement à des informations antérieures faisant état d’un supposé plan d’éthique conçu par la Maison Blanche garder les noms anonymes pour empêcher le trafic d’influence.

Bergès a déclaré que son contrat avec Hunter, 53 ans, avait discrètement expiré le 1er septembre 2023. Poste de New York

Le « frère sucre » de Hunter, Kevin Morris, un riche avocat de l’industrie du divertissement qui a commencé à offrir à Hunter au moins 4,9 millions de dollars de cadeaux et de prêts pour couvrir ses impôts et ses factures personnelles peu de temps après l’avoir rencontré lors d’un événement de campagne fin 2019, a payé 875 000 $ pour 11 tableaux en janvier. 2023.

Dans un arrangement inhabituel, Morris a envoyé un chèque de commission à la galerie et a crédité le salaire de Hunter sur les prêts personnels en attente, a déclaré Bergès.

Seuls deux autres acheteurs d’art ont été identifiés : la donatrice démocrate Elizabeth Hirsh Naftali et le copropriétaire de la galerie Bergès, William Jacques.

Naftali a décroché une nomination présidentielle prestigieuse après avoir acheté sa première œuvre d’art de Hunter pour 42 000 $ en février 2021, ainsi que des visites répétées à la Maison Blanche au cours de cette période, et a ensuite payé 52 000 $ pour une deuxième œuvre. Elle a nié avoir tenté d’acheter de l’influence.

Jacques a acheté un tableau pour 40 000 $ en décembre 2020, un autre pour 25 000 $ en février 2021 et un troisième pour 32 500 $ en novembre 2021, a indiqué son partenaire commercial.

Les sept autres acheteurs n’ont pas été nommés par Bergès, qui a insisté sur le fait que leurs motivations n’étaient pas politiques.

Une source a déclaré au Post que les dirigeants républicains du Congrès avaient l’intention de contraindre Bergès à révéler l’identité des acheteurs supplémentaires et de décider ensuite si elles devaient ou non être rendues publiques.

Les ventes d’art ont suscité l’inquiétude des éthiciens et des politiciens parce que Hunter s’était auparavant engagé dans des transactions lucratives dans des pays où son père exerçait une influence en tant que vice-président, présentant souvent son puissant parent à des personnes qui le payaient pour des services mal définis.

Travailler avec Hunter « n’a pas été la meilleure décision pour moi », a témoigné Bergès. « Je ne m’attendais pas à toute cette question de sécurité, ni aux menaces de mort et aux personnes qui prétendent avoir une affiliation politique, ce qui était complètement faux. » Poste de New York

Bergès a déclaré aux enquêteurs du Congrès « Je ne sais pas » si Hunter a vendu des œuvres depuis la fin de leur relation commerciale. La vente finale négociée par sa galerie s’est clôturée en novembre, mais a été convenue verbalement plus tôt, a-t-il déclaré.

Hunter appelle toujours « plusieurs fois par semaine », a-t-il révélé – y compris un jour avant son témoignage au Congrès – et « je pense qu’il veut évidemment travailler avec moi, et mais, vous savez, je dois aussi prendre des décisions commerciales. »

Entre autres points de frustration, Bergès a déclaré qu’il s’était retrouvé à devoir payer pour les expositions d’art de Hunter.

«Je les ai payés. Ouais, je suis toujours amer à propos de beaucoup de ces choses-là », a-t-il déclaré.

Bergès a déclaré qu’il avait dû payer jusqu’à 60 000 $ pour organiser une exposition d’art hollywoodienne pour Hunter en octobre 2021 à laquelle assistait le candidat alors en difficulté de son père au poste d’ambassadeur en Inde, Eric Garcetti, présent alors qu’il était maire de Los Angeles.

«J’ai dû faire tout le cadrage. J’ai dû faire toute l’expédition. J’ai dû accélérer les choses », a-t-il déclaré.

Bergès a déclaré : “J’ai pris un pari et cela n’a pas vraiment payé, mais c’est donc une des raisons pour lesquelles je n’ai pas vraiment renouvelé le contrat.”

Bergès a reçu une commission de 40 % sur les ventes, ce qui signifie que Hunter a empoché environ 900 000 $ sur une période de plus de deux ans. Poste de New York

Les républicains se sont demandé comment un chiffre d’affaires de 1,5 million de dollars pouvait être considéré comme trop dérisoire pour une relation commerciale continue – Bergès notant en réponse que plus de la moitié des ventes avaient été réalisées au principal bienfaiteur de Hunter, Morris.

“J’essaie de vendre salut[s] l’art à plusieurs personnes, pas seulement à une seule », a-t-il déclaré. “Je n’ai pas renouvelé le contrat car je dois regarder la totalité des ventes.”











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo