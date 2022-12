Le marchand d’armes russe Viktor Bout rejoint le parti pro-Kremlin LDPR après être rentré chez lui dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers avec la star de la WNBA Brittney Griner | Nouvelles du monde

Le marchand d’armes russe Viktor Bout, qui a récemment été libéré lors d’un échange de prisonniers contre la star américaine du basket-ball Brittney Griner, a rejoint un parti politique d’extrême droite pro-Kremlin.

L’homme de 55 ans, surnommé le “Marchand de la mort”, a rejoint l’ultranationaliste Parti libéral-démocrate de Russie (LDPR) – qui a toujours soutenu Vladimir de Poutine invasion de Ukraine.

Le parti a largement soutenu le Kremlin, malgré une opposition symbolique au bloc au pouvoir Russie unie.

Des experts avaient suggéré que Bout pourrait se lancer dans une carrière politique à son retour au Russie.

Il a été libéré jeudi dans le cadre d’un échange de prisonniers après avoir passé 14 ans dans une prison américaine pour trafic d’armes illégal.

La Russie a, dans le passé, eu tendance à donner des postes publics à des personnes recherchées par l’Occident et il avait été suggéré qu’il pourrait chercher à briguer un siège au Parlement russe.

Bout a déclaré lundi aux médias russes qu’il n’avait pas l’intention dans l’immédiat de participer à “des élections”.

Bout a été échangé contre la star de la WNBA Brittney Griner la semaine dernière. Image : AP



Pendant ce temps, sa décision de rejoindre la politique a été soutenue par Yevgeny Prigozhin, un puissant homme d’affaires russe et proche allié de Poutine.

Dans un communiqué publié par son entreprise de restauration, Concord, il a déclaré : “Viktor Bout n’est pas une personne, c’est un exemple de fermeté.

“Bout sera certainement bon à la tête de n’importe quel parti existant et de n’importe quel mouvement.”

La vidéo publiée sur Telegram aujourd’hui montrait Bout rejoignant le chef du LDPR Leonid Slutsky sur scène pour annoncer son adhésion au parti.

Dans les images, Slutsky dit à la foule : “Je tiens à remercier Viktor Anatolievich (Bout) pour la décision qu’il a prise et à lui souhaiter la bienvenue dans les rangs du meilleur parti politique de la Russie d’aujourd’hui.”

Malgré son nom, le Parti libéral démocrate (LDPR) a épousé une idéologie dure et ultranationaliste depuis sa fondation en 1991.

Bout (au centre), photographié ici avec Mikhail Degtyaryov, le gouverneur de la région de Khabarovsk, Viktor Bout et Leonid Slutsky



L’une de ses principales revendications est que la Russie reconquière les pays de l’ex-Union soviétique.

Son fondateur et dirigeant de longue date, Vladimir Zhirinovsky, décédé en avril, s’était forgé une réputation de showman politique pour ses cascades scandaleuses et son comportement excentrique.

Le parti a l’habitude de recruter des personnalités controversées dans la politique russe, dont Andrei Lugovoy, un ancien agent du KGB recherché en Grande-Bretagne pour le meurtre de l’ex-espion russe Alexander Litvinenko.

Il a été élu au parlement pour le LDPR en 2007.

Pendant près de deux décennies, Bout a été l’un des marchands d’armes les plus notoires au monde, vendant des armes à des États voyous, à des groupes rebelles et à des seigneurs de guerre meurtriers en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

Depuis sa capture lors d’une opération américaine élaborée, après laquelle il a été condamné à 25 ans de prison, l’État russe a tenu à le faire revenir.

Bout a été libérée par les États-Unis le 8 décembre dans le cadre d’un échange de prisonniers contre la star de la WNBA Griner, qui a été arrêtée en février lorsque des agents des douanes ont déclaré avoir trouvé des bidons de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou.

Image:

Brittney Griner, star de la WNBA et double médaillée d’or olympique, est assise dans l’avion alors qu’elle s’envole pour Abu Dhabi



Elle a été condamnée à neuf ans de prison.

La libération de Bout a été considérée comme une victoire majeure en matière de relations publiques pour le Kremlin, tandis que le président américain Joe Biden a salué le retour de Mme Griner, affirmant qu’elle représentait “le meilleur de l’Amérique”.

Il a également critiqué la Russie, affirmant que Mme Griner avait été détenue dans des “circonstances intolérables” et avait traversé une “terrible épreuve”.