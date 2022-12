Le marchand d’armes “Marchand de la mort” fait lui-même partie d’un accord

En Russie, cependant, il est considéré comme un homme d’affaires cape et cape qui a été injustement emprisonné après une opération d’infiltration américaine trop agressive.

Le film de Nicolas Cage de 2005, “Lord of War”, était vaguement basé sur Bout, un ancien officier de l’armée de l’air soviétique qui aurait acquis une renommée en fournissant des armes pour les guerres civiles en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Parmi ses clients figuraient le Libérien Charles Taylor, le dirigeant libyen de longue date Mouammar Kadhafi et les deux parties à la guerre civile en Angola.