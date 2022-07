Le marathonien de la Colombie-Britannique Cam Levins termine historiquement 4e aux championnats du monde – Kelowna Capital News

Le Canadien Cam Levins n’a jamais perdu confiance en lui.

Et après près de quatre années frustrantes de finitions décevantes, d’abandons et de la perte de son sponsor, Levins a écrit une remarquable histoire de retour dimanche, brisant son propre record canadien, se classant à une quatrième place historique au marathon aux championnats du monde d’athlétisme. .

« Je suis ravi, évidemment. Je suis sur la lune », a déclaré Levins.

L’athlète de 33 ans originaire de Black Creek, en Colombie-Britannique, a couru deux heures sept minutes neuf secondes pour écraser le temps de 2:09.25 qu’il avait couru à Toronto en 2018. L’ancien meilleur Canadien avait été 10e par Peter Maher en 1993.

Tairat Tola, d’Éthiopie, s’est échappé dans les derniers kilomètres pour remporter la médaille d’or en 2:05,36. Son coéquipier Mosinet Geremew a remporté la médaille d’argent en 2:06.44, tandis que Bashir Abdi, de Belgique, a décroché le bronze en 2:06.48.

En 2018, lors de ses débuts au marathon, Levins a réalisé ce qui avait échappé aux marathoniens canadiens pendant des décennies, battant le record de Jerome Drayton qui durait depuis 43 ans.

L’avenir s’annonçait radieux.

Mais il a échoué à trois reprises pour exécuter la norme de qualification olympique de Tokyo avant de l’atteindre avec une semaine d’avance. Aux Jeux olympiques, il est tombé à la 72e place sous des températures torrides de 34 ° C à Sapporo.

Levins n’a pas été re-signé pour 2022 par HOKA, l’équipe avec laquelle il était depuis 2018. Il n’a pas de sponsor.

Il a posté sur les réseaux sociaux qu’il cherchait à se racheter à Eugene. Et a-t-il jamais livré.

“C’était fou de passer de l’une des dernières places aux Jeux olympiques à l’une des meilleures aux championnats du monde”, a déclaré Levins. «J’ai tellement retiré des Jeux olympiques l’an dernier que je viens de réaliser que je dois être meilleur, comme dans tous les aspects de mon entraînement.

“J’ai vraiment eu une accumulation incroyable, comme les six derniers mois, je me suis très bien entraîné, le plus fort que j’aie de toutes les manières imaginables”, a ajouté Levins, qui a remporté les championnats canadiens de demi-marathon récemment à Winnipeg. “Quand je suis arrivé sur la ligne de départ, je savais que j’étais prêt.”

Mais le marathon est difficile à prévoir. Tout peut arriver au cours des 10 derniers kilomètres, peu importe à quel point les athlètes sont bien préparés, a souligné Levins.

« Je me suis bien senti tout au long de la course. Mais même malgré cela, c’est toujours très dur pour les jambes, difficile de continuer comme ça », a-t-il déclaré. « Je me sentais bien, mais c’était quand même un dernier 10 km difficile. Quand j’entrais dans le dernier tour, je me disais ‘Je suis ici pour une médaille, je vais le faire.’ Je me disais définitivement que j’étais là pour une grande performance.

“Je pense que cela fait partie du grand résultat de toujours croire que cela allait arriver, en plus de simplement s’y préparer.”

Levins s’est accroché au milieu d’un grand groupe à l’avant sur le parcours rapide et plat qui offrait de nombreuses vues panoramiques. Tola, 30 ans, s’est échappé au cours des derniers kilomètres.

“J’ai essayé de me préparer pendant longtemps pour cela”, a déclaré Tola par l’intermédiaire d’un interprète. “C’était mon rêve.”

La vraie course était pour l’argent, Abdi, 33 ans, poussant Geremew jusqu’à l’arrivée avant de s’essouffler.

Les fans ont aligné le parcours plusieurs personnes en profondeur, un spectacle bienvenu après que tant de marathons au cours des deux dernières années ont été disputés dans des bulles en raison de la pandémie de COVID-19. Les amis et les membres de la famille canadiens n’étaient pas autorisés à se rendre à Tokyo pour les Jeux olympiques

Dimanche, Levins avait ses parents Barb et Gus, sa femme Elizabeth et sa belle-famille là-bas.

« Il y avait des tonnes et des tonnes de personnes dans la foule elle-même. J’ai entendu mon nom un million de fois. C’était super cool. La foule de l’Oregon ici était tellement, tellement géniale », a-t-il déclaré. (Ma famille était) en train de sauter d’avant en arrière sur le parcours, je les ai vus un peu. La plupart du temps, j’ai entendu mes parents, plutôt que de les voir, j’ai reconnu la voix de ma mère assez bien à quelques reprises.

Levins n’avait pas eu la chance de retrouver sa famille dans la foule quelques minutes seulement après son arrivée. Mais ses pensées étaient déjà sur la façon dont il était reconnaissant qu’ils aient eu son dos.

“Il peut être difficile pour votre famille, quelqu’un comme ma femme, de continuer à me soutenir même lorsque j’ai perdu mon contrat et mon financement en général, donc c’est vraiment incroyable”, a déclaré Levins. « L’année dernière a été difficile. L’année dernière a également été très enrichissante en ce qui concerne l’entraînement. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour eux.

Levins, qui vit à quelques heures au nord d’Eugene à Portland, est entraîné par Jim Finlayson de Victoria.

Les coureurs ont pu accélérer le rythme avec une température confortable de 13,9 degrés Celsius avec une couverture nuageuse. C’est tout un contraste avec les conditions des championnats du monde à Doha lorsque le marathon masculin a eu lieu à minuit pour éviter la chaleur torride. La température était encore d’environ 29 degrés Celsius.

Levins est passé au marathon après une carrière décorée sur piste. Il a remporté le bronze au 10 000 m aux Jeux du Commonwealth de 2014 et s’est classé 11e au 10 000 m et 14e au 5 000 m aux Jeux olympiques de Londres en 2014, bien qu’il ait attrapé la grippe avant la finale.

Rory Linkletter, de Calgary, a terminé 20e dimanche avec un record personnel de 2:10,24, tandis que Ben Preisner, de Milton, en Ontario, a terminé 28e en 2:11,47.

«Je pense que nos trois Canadiens ont très, très bien couru aujourd’hui, a dit Levins. “Nous sommes juste dans une sorte d’ère incroyable du marathon, et je suis heureux d’avoir mon nom là-haut avec certains des meilleurs.

“Je vais le faire, j’espère que j’ai encore une longue carrière devant moi, et ce n’était que la pointe de l’iceberg.”

Après un léger retard, le champion olympique du marathon de 1972, Frank Shorter, a donné le départ de la course qui a envoyé les coureurs sur un parcours de trois boucles qui s’est terminé devant le stade Autzen de l’Université de l’Oregon. La route traversait les villes d’Eugene et de Springfield.

Le parcours a traversé la rivière Willamette et s’est aventuré le long de Pre’s Trail, le sentier de course à pied nommé en l’honneur de Steve Prefontaine, icône de la course à pied de l’Université de l’Oregon, décédé dans un accident de voiture en 1975.

Le terrain manquait de Kengo Suzuki après que l’équipe japonaise ait eu quelques cas de tests positifs pour COVID-19. Le marathonien kenyan Lawrence Cherono n’a pas non plus couru, qui a été provisoirement suspendu par l’Unité d’intégrité de l’athlétisme après avoir été testé positif à une substance interdite utilisée pour traiter les douleurs thoraciques résultant d’un manque d’apport sanguin et d’oxygène au cœur.

— Par Lori Ewing à Toronto. Avec des fichiers de l’Associated Press.

La Presse Canadienne

