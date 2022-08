Le marathon Tata Mumbai se tiendra le 15 janvier 2023 après deux ans d’écart

La 18e édition du Tata Mumbai Marathon (TMM), ‘World Athletics Elite Label Road Race’, se tiendra le 15 janvier 2023, et les inscriptions pour le marathon complet commenceront à partir d’aujourd’hui (11 août), les organisateurs Procam International a déclaré jeudi dans un communiqué.

Les organisateurs ont déclaré que l’inscription au marathon complet pour amateurs restera ouverte jusqu’au mercredi 30 novembre 2022, ou jusqu’à ce que toutes les places de course soient remplies, selon la première éventualité.

Le marathon sera lancé depuis le terminus Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMT) et les catégories sont le marathon de distance classique, le demi-marathon populaire, le 10 km ouvert, la course pour personnes âgées, les champions handicapés et la course de rêve.

Les courses physiques du ‘Tata Mumbai Marathon’, qui est une ‘World Athletics Elite Label Road Race’, seront lancées depuis l’emblématique Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) et célébreront cette année l’esprit de ‘HarDilMumbai’.

Une autre caractéristique marquante du marathon de cette année est qu’un nombre limité de places ont été réservées dans le semi-marathon pour les personnes handicapées (PwD).

Les inscriptions pour le semi-marathon ouvrira le samedi 20 août et se terminera le vendredi 30 septembre. Les créneaux seront confirmés sur la base du coureur le plus rapide en premier selon leur certificat de chronométrage soumis lors de l’inscription au semi-marathon pour leurs catégories respectives.

De plus, à encourager plus de femmes à participer aux marathons complets et semi-marathons, un nombre limité de places de course leur sont réservées dans les deux catégories.

