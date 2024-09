Le marathon revient à Kelowna après cinq ans avec une forte participation – Kelowna News

Photo : Nicolas Johansen Cliquez ici pour voir la galerie

Pour la première fois en cinq ans, des marathoniens sont descendus dans les rues de Kelowna dimanche matin.

L’Apple Marathon a débuté à City Park à 7h30 avec des centaines de coureurs se lançant dans le marathon, le semi-marathon ou la course de 8 kilomètres.

Le marathon annuel de l’Okanagan a eu lieu pour la dernière fois en 2019, mais il n’est jamais revenu après plusieurs annulations liées à la pandémie. Encouragée par la communauté locale des coureurs, la ville de Kelowna a pris l’initiative de rétablir le marathon et le triathlon de la ville, qui ont eu lieu en août.

Quatre-vingt-dix hommes et 54 femmes ont participé au marathon complet de dimanche, encouragés par leurs amis et leur famille. Même Spiderman encourageait les coureurs sur la promenade près de Stuart Park, sonnant une cloche et félicitant les athlètes.

L’itinéraire a emmené les coureurs de City Park, à travers le North End et jusqu’à la région de South Pandosy. Les coureurs de marathon ont parcouru le circuit deux fois, tandis que les coureurs de semi-marathon ont complété une boucle.

Richard Brown, de West Kelowna, a remporté le meilleur temps de marathon complet chez les hommes, avec un temps de deux heures, 50 minutes et 58 secondes.

Stephanie Brown, de Kelowna, a réalisé le meilleur temps de marathon complet chez les femmes, terminant en trois heures, deux minutes et neuf secondes.

De nombreux athlètes courent encore au moment de la publication.

Une liste complète des temps des athlètes peut être trouvée ici.