Le marathon des Twin Cities du Minnesota annulé en raison d’une chaleur record

Le marathon Medtronic Twin Cities au Minnesota a été annulé dimanche en raison d’inquiétudes concernant une chaleur record, organiserea dit.

Dimanche à Minneapolis et à St. Paul sera le jour le plus chaud de la semaine, avec des températures record proches de 90 degrés Fahrenheit possibles dans l’après-midi, selon le National Weather Service.

Le marathon annuel, organisé par Twin Cities in Motion, a été annulé tôt dimanche.

« Cela attriste Twin Cities In Motion et nos partenaires de ne pas pouvoir organiser les courses que les coureurs réclament depuis des mois, mais la sécurité des participants et de la communauté sera toujours notre principale préoccupation », ont-ils déclaré dans un communiqué. « Les conditions de chaleur extrême peuvent mettre à rude épreuve à la fois les coureurs et nos systèmes d’intervention médicale d’urgence. »

Certains coureurs ont décidé de braver la chaleur, notamment un couple qui célébrait son premier anniversaire de mariage avec une course de 10 milles.

« Nous nous sommes dit : ‘Pourquoi pas ?' », a déclaré l’un d’eux. « De toute façon, nous étions préparés. »

Le marathon des villes jumelles à Minneapolis le 4 octobre 2015. Craig Lassig / Dossier AP

Un autre coureur a déclaré que c’était son premier marathon et qu’il en était très excité. Il prévoyait de parcourir la totalité des 26,2 milles quelle que soit l’annulation.

« Je suis vraiment très déçu quand j’ai reçu l’e-mail ce matin », a-t-il déclaré. « Vous pensez, vous savez, j’ai vu les prévisions météo des 10 derniers jours, et c’était pareil, ça n’a pas changé, donc le fait qu’ils l’aient annulé le matin était juste, juste super, je ne sais pas. , juste super décevant. »

Dimanche également, le Triathlon de New York a annulé la partie natation de la course en raison de problèmes de qualité de l’eau après qu’une violente tempête de pluie a déversé plus de 7 pouces de pluie sur la ville en moins de 24 heures. Les organisateurs ont annoncé que l’événement passerait plutôt à un format course/vélo/course.