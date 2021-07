Le marathon de vaccination Pfizer et AstraZeneca au Liban annulé en raison du manque d’électricité et de connexion Internet sur les sites

Une campagne de vaccination du week-end au Liban a été reportée en raison d’une panne d’électricité au L’événement prévu samedi a été annulé en raison de « raisons techniques liées à Internet et aux pannes d’électricité dans la plupart des [vaccination] centres », a déclaré le Comité exécutif libanais du vaccin.

L’agence a annoncé que le marathon a été reporté d’une semaine, tandis que le travail de tous les sites de vaccination sera rétabli lundi.

La nouvelle intervient après que les deux plus grandes centrales électriques du Liban, Deir Ammar et Zahrani, ont cessé de fonctionner vendredi après avoir manqué de carburant, ce qui a provoqué des pannes de courant. Les médias ont précédemment rapporté que la compagnie nationale d’électricité, Electricité du Liban, n’avait pas assez de fonds pour acheter du carburant.

Le pays arabe a utilisé les marathons du week-end pour accélérer sa campagne de vaccination pour les segments les plus âgés de la population. Plus de 40 000 personnes ont reçu des coups de Pfizer lors d’un événement organisé les 12 et 13 juin, auquel les résidents âgés de plus de 55 ans et les personnes handicapées étaient éligibles, selon l’AFP.

En proie à des pénuries d’approvisionnement en raison d’une crise financière paralysante, le Liban s’est largement appuyé sur l’Organisation mondiale de la santé pour fournir les vaccins Pfizer et AstraZeneca via son programme de distribution COVAX conçu pour les pays les plus pauvres. Les hôpitaux de Beyrouth ont été gravement endommagés l’année dernière lorsqu’une puissante explosion dans la zone portuaire a causé d’importants dégâts à la ville.

Le pays a également reçu son premier lot de vaccin Sputnik V de fabrication russe en mars, ainsi que le vaccin fabriqué par la société chinoise Sinopharm, dont les premières livraisons sont arrivées en avril.

A ce jour, environ 12% de la population libanaise est complètement vaccinée.

