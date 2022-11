Le marathon de New York : un défilé de mode de 26,2 milles

Avant que 50 000 coureurs ne soient lâchés dans les rues de New York, ils se rassemblent à Fort Wadsworth sur Staten Island et font face à une attente de plusieurs heures. Au petit matin, les marathoniens s’attardent, luttent contre la nervosité d’avant-course et admirent ce que les autres portent.

Appelez cela la marche de la mode de Fort Wadsworth.

C’est un exercice de superposition rendu plus compliqué par l’absence de contrôle des sacs. Tous les vêtements que les coureurs apportent et choisissent de ne pas courir doivent être jetés avant ou pendant la course.

À l’approche de l’heure de début, ces couches volent dans des bacs de dons. Des flanelles, des costumes d’Halloween, des couvertures spatiales et des vestes d’hiver sont jetés dans des seaux de dons. Plusieurs milliers de livres de vêtements sont donnés à Goodwill Industries du Grand New York et du nord du New Jersey. Six camions UPS étaient sur place cette année pour transporter les vêtements donnés.

Cette année, des températures inhabituellement élevées ont fait qu’il y avait moins de coureurs superposés. Mais beaucoup affichaient encore un style décalé. Capes de Superman, tenues de Wonder Woman et tutus abondaient.