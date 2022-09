Le vote public pour le marathon de Londres de l’année prochaine aura pour la première fois une option de genre non binaire, ont confirmé mercredi les organisateurs.

Tous les coureurs potentiels de l’événement de participation de masse auront trois options de genre à l’ouverture du scrutin le 1er octobre – homme, femme et non binaire.

A LIRE AUSSI | Israël confirme les pourparlers sur le bureau temporaire du Qatar pour la Coupe du monde de football

Les courses d’élite, qui fonctionnent toutes selon les règles de World Athletics, n’offriront pas d’option de genre non binaire.

“Il s’agit d’un pas en avant significatif pour le TCS London Marathon alors que nous poursuivons notre voyage pour rendre notre événement vraiment inclusif”, a déclaré le directeur de l’événement, Hugh Brasher.

“Nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire, mais des changements tels que celui-ci démontrent notre engagement à faire du TCS London Marathon un événement qui s’adresse à tous.”

Le marathon de Londres 2023 aura lieu le 23 avril.

Les trois options de genre (homme, femme et non binaire) seront proposées à tous les participants s’inscrivant à l’élément de participation de masse du TCS London Marathon via d’autres voies d’entrée, y compris des inscriptions caritatives.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici