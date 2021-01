BOSTON: La 125e édition du marathon de Boston aura lieu le 11 octobre si les courses sur route sont autorisées sous les restrictions COVID-19 du Massachusetts, ont annoncé mardi les responsables de la course.

La Boston Athletic Association a déclaré qu’elle avait un optimisme prudent quant à la tenue de l’événement. Le marathon de Boston de l’année dernière a été reporté d’avril à septembre et finalement annulé deux mois plus tard, la première fois depuis 1897 que la course annuelle de 26,2 milles la plus ancienne et la plus prestigieuse du monde n’a pas été courue.

Les plans de la course de cette année sont en attente d’approbation par les huit villes et villages qui font partie du parcours du marathon.

Le Massachusetts continue de lutter contre le COVID-19 et de distribuer des vaccins dans tout le Commonwealth, et avec des jours plus radieux à venir, nous sommes impatients de revenir à une nouvelle normalité en 2021, a déclaré le gouverneur Charlie Baker, un républicain, dans un communiqué. Nous continuerons à travailler avec des partenaires locaux et la BAA pour surveiller la situation et garder l’espoir que le 125e marathon de Boston puisse avoir lieu en octobre.

Les courses sur route ne sont pas autorisées jusqu’à ce que le plan de réouverture de l’état entre dans la phase 4. Le Massachusetts est revenu à la phase 3 en décembre.

Un total de 15 972 personnes ont couru une course virtuelle l’année dernière, parcourant seuls 26,2 milles sur une période de 10 jours. En 1918, le format du marathon a été modifié en relais en raison de la Première Guerre mondiale; la course 2013 a été arrêtée lorsque deux bombes ont explosé à la ligne d’arrivée, plusieurs heures après la fin des vainqueurs mais alors que de nombreux coureurs amateurs étaient encore sur le parcours.