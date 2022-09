Les athlètes non binaires qui souhaitent participer au marathon de Boston 2023 n’auront pas à s’inscrire aux courses masculines ou féminines, ont déclaré les organisateurs cette semaine.

Les inscriptions pour la 127e édition de la course, qui se tiendra le 17 avril prochain, ont ouvert lundi et l’application permet aux coureurs de sélectionner des non binaires pour le sexe.

“La Boston Athletic Association travaille actuellement à élargir les opportunités pour les athlètes non binaires lors de nos événements, y compris le prochain marathon de Boston 2023”, a déclaré la BAA dans les informations explicatives accompagnant la candidature.

“Bien que nous n’ayons pas actuellement de normes de qualification pour les athlètes non binaires, nous travaillons sur les moyens d’accepter les participants non binaires dans l’événement”, a déclaré la BAA, ajoutant que les athlètes non binaires qui ont déjà terminé un marathon en tant que non. -le participant binaire pourra soumettre une candidature dans le cadre de la nouvelle option.

“Des discussions sont en cours avec des athlètes non binaires dans le but de promouvoir davantage l’inclusion à tous les événements BAA”, a déclaré l’organisation.

Parce que les organisateurs ne disposent pas encore de suffisamment de données pour établir des temps de qualification non binaires, ils ont proposé une liste de temps de qualification qui “comprend les temps de qualification des deux divisions existantes”.

“Alors que nous nous préparons pour les futures courses, les participants peuvent s’attendre à ce que les temps non binaires soient mis à jour en conséquence”, ont déclaré les organisateurs. “Nous considérons cette première année comme une opportunité d’apprendre et de grandir ensemble.”

Le marathon de Boston est l’un des six World Marathon Majors dont les champs d’élite présentent des olympiens et d’autres meilleurs coureurs du monde entier.

En avril dernier, le Kényan Evans Chebet a remporté la course masculine et son compatriote Peres Jepchirchir a remporté le titre féminin.

Mais les coureurs d’élite ne forment qu’une fraction du peloton de 30000 pour l’événement, qui est revenu à sa date traditionnelle le troisième lundi d’avril de cette année après avoir été annulé en 2020 et disputé en octobre 2021 en raison de préoccupations liées à Covid-19.

