Les athlètes non binaires pourront participer au marathon de Boston l’année prochaine sans avoir à s’inscrire en tant que membres des divisions masculine ou féminine, ont annoncé lundi les organisateurs de la course.

La Boston Athletic Association, qui administre le prestigieux marathon, a déclaré qu’elle s’efforçait d’élargir les opportunités pour les personnes non binaires – pas seulement pour le marathon mais pour les autres courses de la BAA, qui comprennent un 5 km, un 10 km et un demi-marathon.

Les organisateurs ont confirmé le changement lors de l’ouverture des inscriptions lundi pour la 127e édition du marathon le 17 avril 2023. Un champ d’environ 30 000 personnes est attendu pour l’édition du printemps prochain de la course légendaire.

Les athlètes non binaires peuvent soumettre des demandes d’inscription s’ils ont terminé un marathon en tant que participant non binaire pendant la fenêtre de qualification actuelle, a déclaré la BAA. Il a déclaré qu’il travaillait toujours à établir des normes de qualification pour les participants non binaires, mais que ses candidatures en ligne incluraient “non binaire” comme option de genre.

“Des discussions sont en cours avec des athlètes non binaires dans le but de promouvoir davantage l’inclusion à tous les événements BAA”, a déclaré l’organisation, ajoutant : “Nous considérons cette première année comme une opportunité d’apprendre et de grandir ensemble”.

Nikki Hiltz, qui est devenue transgenre l’année dernière et a raté de peu une place dans l’équipe américaine pour les Jeux olympiques de Tokyo, a salué cette décision.

“Il y a encore tellement de travail à faire, mais je suis ravi que les coureurs non binaires soient reconnus par le marathon de Boston et le BAA”, a tweeté Hiltz.

Le marathon de Boston est le dernier grand marathon à commencer à ajouter des divisions non binaires.

L’année dernière, la course de distance de Philadelphie, un événement de premier plan proposant un semi-marathon et un 5 km, est devenue la première grande course aux États-Unis à établir une division non binaire et à offrir des prix en argent égaux.

Le marathon et le semi-marathon de Brooklyn ont suivi en avril. Quatre-vingt-deux concurrents qui s’étaient inscrits en tant que participants non binaires figuraient parmi les finissants.