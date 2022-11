Le marathon Adani Ahmedabad revient avec sa 6e édition, pour encourager les dons pour le bien-être des forces armées

Le marathon Adani Ahmedabad, la première course certifiée AIIMS à Ahmedabad, devrait revenir avec sa sixième édition le dimanche 27 novembre 2022. La course sera lancée par Dangal Queen Geeta Phogat, lutteuse libre et vainqueur du tout premier concours indien médaille d’or en lutte aux Jeux du Commonwealth (2010); Rani Rampal, équipe indienne de hockey féminin; Air Marshal Vikram Singh, VSM, Commandant en chef, Commandement aérien du sud-ouest ; le général de division Mohit Wadhwa, officier général commandant ; et le major DP Singh, ambassadeur de la course, vétéran de la guerre de Kargil et premier coureur de lame de l’Inde.

Le marathon élargira sa mission de soutien aux services militaires du pays cette année en introduisant une plate-forme permettant aux participants et au public de donner n’importe quel montant pour le bien-être des forces armées indiennes.

Les fonds collectés iront à un certain nombre de programmes de bien-être des forces armées par l’armée indienne et l’armée de l’air indienne, et à des institutions telles que des hôpitaux spécialisés et des centres de réadaptation qui s’efforcent d’améliorer la vie des militaires qui ont subi des blessures permanentes en leur fournissant des moyens de subsistance viables. options.

Le marathon d’Ahmedabad organise également une Bib and Fitness Expo les 25 et 26 novembre, présentant un large éventail des meilleures marques de fitness sous un même toit.

Pranav Adani, directeur d’Adani Enterprises, a déclaré : « Nous sommes heureux et attendons avec impatience la prochaine saison du marathon d’Ahmedabad qui donne à la ville l’occasion de faire preuve de solidarité envers nos soldats. En seulement 5 ans, le marathon a permis de récolter plus de 2 crores de roupies pour diverses initiatives de bien-être des forces armées. Cette année, nous visons à collecter des fonds pour le centre de réadaptation paraplégique de Kirkee à Pune, une organisation nodale qui aide les membres de nos forces armées (armée, marine et armée de l’air) qui ont subi des lésions de la moelle épinière à mieux vivre.

Le Dr Col RK Mukherjee, Centre de réadaptation pour paraplégiques, a déclaré : « Nous sommes honorés de voir tant de respect et de compassion de la part de nos compatriotes pour les forces armées. Les forces armées du pays deviendront plus fortes à mesure que de plus en plus de personnes de tout le pays s’associeront à la campagne #Run4OurSoldiers. Je voudrais exprimer ma gratitude au nom des Forces armées indiennes à tout le monde.

Le major DP Singh, vétéran de la guerre de Kargil, qui est également considéré comme le premier coureur de lame de l’Inde, sera l’ambassadeur de la course alors que plus de 1 000 militaires de l’armée, de la marine et de l’armée de l’air indiennes participeront au marathon Adani Ahmedabad.

« Il est réconfortant de voir la ville d’Ahmedabad se rassembler pour faire de cet événement un véritable festival visant à promouvoir le bien-être de nos forces armées. C’est le véritable esprit du Gujarat. Le sport rassemble les gens quelles que soient leurs différences. J’espère que cette année, comme les années précédentes, les gens se réuniront pour honorer l’esprit de remise en forme et nos forces armées », a déclaré le Major DP Singh.

Il a ajouté : « Un homme de l’armée accomplit son devoir de protéger les gens de son pays, sacrifiant même sa vie. Il n’abandonne jamais. En tant que citoyens responsables, nous avons également le devoir de préserver notre environnement tout en nous gardant en forme et en bonne santé. Tous les événements de course à pied, de cyclisme et autres contribuent à cet objectif et le marathon Adani Ahmedabad ne fait pas que promouvoir la santé et la forme physique, sa mission est de courir pour les soldats. La course collecte des fonds pour améliorer la vie des militaires qui ont subi des blessures permanentes en créant des moyens de subsistance durables.

La #Run4OurSoldiers, qui soutient les forces armées du pays, a fait ses débuts en 2017 et est depuis devenue la course préférée de la ville, attirant plus de 15 000 coureurs chaque année. La course annuelle offre aux citoyens une occasion unique de participer et de courir aux côtés de nos membres de l’armée indienne, de la marine et de l’armée de l’air.

