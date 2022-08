Le Mar-A-Lago de Trump attaqué par le FBI “à la recherche de documents nucléaires et d’autres objets” et Garland veut desceller le mandat

Le FBI a fait une descente dans la station balnéaire de Donald Trump à Mar-A-Lago “pour rechercher des documents nucléaires” et le ministère de la Justice veut maintenant que le mandat soit descellé, selon des rapports.

Le procureur général Merrick Garland a demandé à un tribunal fédéral de libérer le mandat quelques jours seulement après le raid sur la propriété de Trump en Floride.

Le procureur général Merrick Garland a annoncé la nouvelle jeudi Crédit : AP

La propriété Mar-a-Lago de Trump a été perquisitionnée lundi Crédit : AP

Le domaine Mar-a-Lago de Trump est situé en Floride Crédit : AP

Ni Trump ni le FBI n’ont dit ce qui aurait pu être récupéré lors de la perquisition, qui a eu lieu lundi.

On ne sait pas non plus exactement ce que les agents du FBI recherchaient lorsqu’ils ont fait une descente dans la propriété à 6h30 lundi matin.

Cependant, le Washington Post a rapporté jeudi que des agents recherchaient des documents sur les armes nucléaires.

Les autorités fédérales devaient prouver à un juge qu’il y avait des raisons de croire qu’un crime avait pu être commis afin d’obtenir le mandat de perquisition.

Garland a confirmé qu’il avait approuvé le mandat, mais n’a pas donné d’informations supplémentaires lors d’une conférence de presse jeudi.

TRUMP BLASTS RAID COMME “CHASSE AUX SORCIÈRES”

Trump a précédemment commenté le raid sur sa plateforme Truth Social bien qu’il n’ait pas encore répondu aux allégations concernant les documents nucléaires.

Il a déclaré qu’avant la perquisition, ses “avocats et représentants coopéraient pleinement”, précisant en outre que “de très bonnes relations avaient été établies”.

Trump a également déclaré que les représentants du gouvernement “auraient pu avoir tout ce qu’ils voulaient, quand ils le voulaient, si nous l’avions”.

L’ancien président a qualifié le raid de “chasse aux sorcières” et a déclaré qu’il y avait “un très grand nombre d’agents” présents.

“L’INTÉRÊT CLAIR ET PUISSANT DU PUBLIC”

Traditionnellement, des documents comme celui-ci restent scellés s’il y a une enquête en cours.

Une requête déposée jeudi cite “l’intérêt clair et puissant du public” dans cette affaire comme raison de l’éventuelle levée des scellés du mandat.

Dans ce cas, révéler le mandat pourrait révéler des informations sur la façon dont Trump a traité les documents sensibles.

Le ministère de la Justice a également demandé de desceller une liste des objets qui ont été pris à la résidence Mar-a-Lago.

Trump peut s’opposer à la publication du mandat de perquisition, auquel cas le ministère de la Justice doit alerter le juge d’ici vendredi après-midi.

“AUGMENTATION DES MENACES”

Selon les autorités, il y a eu ces derniers jours des menaces croissantes contre des agences gouvernementales après que le FBI a perquisitionné Mar-a-Lago.

Une menace apparente est venue jeudi lorsqu’un homme a tenté de pénétrer dans un bureau du FBI en gilet pare-balles.

Le suspect armé a tenté de pénétrer dans la zone de contrôle des visiteurs du bureau du FBI de Cincinnati vers 9 h 15 jeudi.

Il a décollé lorsque des agents l’ont confronté et auraient tiré des coups de feu alors qu’un soldat le poursuivait.

Le suspect, identifié comme Ricky Shiffer, 42 ans, a finalement été abattu par des flics après une impasse de plusieurs heures.