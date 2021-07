Le maquillage de Kylie Jenner fabriqué par l’équipe de l’usine « forcé de travailler dans des conditions horribles et interdit de regarder le milliardaire »

Les TRAVAILLEURS de l’usine faisant en sorte que le maquillage de Kylie Jenner se sente « dégradé », ont été forcés de travailler dans des conditions « horribles » et ont été interdits par les superviseurs de l’usine de même regarder le magnat milliardaire lors de sa visite, ont déclaré deux anciens employés exclusivement au Sun.

Kylie, 23 ans, lancé Kits pour les lèvres KYLIE par Kylie Jenner en 2015, avant que la société ne soit renommée Kylie Cosmetics, LLC en 2016, et Spatz Laboratories situé à Oxnard, en Californie, est le fabricant de ses produits cosmétiques depuis les premiers jours de la marque.

Kylie Cosmétiques/Instagram

Les ouvriers de l’usine fabriquant les cosmétiques de Kylie Jenner se sont sentis « dégradés » et ont été contraints de travailler dans des conditions « horribles », ont déclaré deux anciens employés au Sun[/caption]

Avec l’aimable autorisation d’Irène Lopez

Irene Lopez a travaillé pour les laboratoires Spatz, où sont fabriqués les produits Kylie Cosmetics, en 2016[/caption]

Kylie Jenner/Instagram

Irene a affirmé que les travailleurs étaient interdits de parler et même de regarder Kylie et Kris Jenner lorsqu’ils visitaient l’usine[/caption]

L’ancienne employée des Laboratoires Spatz, Irene Lopez, a été embauchée par une agence d’intérim pour travailler pour l’usine sur la chaîne de montage en 2016.

Kylie se rendait occasionnellement aux laboratoires Spatz, qu’elle ne possède pas ou ne contrôle pas directement, avec sa mère, Kris Jenner, pour vérifier la fabrication et documenterait souvent ses visites sur les réseaux sociaux.

Irene, 32 ans, a déclaré en exclusivité au Sun des visites du magnat du maquillage : « Elle passait et nous regardait travailler pour voir ce que nous faisions.

« Avant qu’ils n’entrent, nos superviseurs nous disaient : ‘Vous n’êtes pas autorisé à parler avec eux, vous êtes censés continuer à travailler, vous n’êtes pas autorisés à prendre des photos ou à poser des questions.’

« Nous devions rester silencieux et continuer à travailler. Ils venaient juste nous regarder sur les machines ou remplir les tubes de maquillage. Ils ne nous parlaient pas, ils ne me parlaient jamais, ils parlaient aux leads et se promenaient et regardaient tout.

« Ce n’est pas comme si elle n’avait pas vu quelles étaient les conditions. »

« NE LA REGARDE MEME PAS »

Martha Molasco, une autre employée de Spatz Laboratories, a été embauchée par une agence d’intérim distincte pour travailler pour l’usine de 2015 à 2017, et s’est occupée des produits de Kylie pendant son séjour là-bas.

Martha, 31 ans, a expliqué en exclusivité au Sun les « règles » strictes que les travailleurs devaient suivre lors de la visite de Kylie: « Les superviseurs disaient: » Ne leur parlez pas, ne les regardez même pas.

« C’était foutu. Nous faisions son produit et nous ne pouvions pas lui parler. Nous ne pouvions pas la voir. Si nous faisons son produit et que tout le travail est sur nous, elle devrait en être consciente. »

Une source a confié à The Sun que Kylie et Kris n’avaient jamais donné d’instructions aux employés du constructeur.

Rien n’indique non plus qu’ils savaient que les travailleurs étaient soumis à des instructions strictes pour leurs visites.

‘JE PLEURERAIS’

Pendant l’année d’Irene à Spatz, elle a affirmé qu’elle se sentait « dégradée » en créant des produits pour la marque de la star de télé-réalité.

Irene a affirmé que les employés devaient remplir des quotas de 1 000 à 1 200 produits par jour.

Elle a allégué : « Les superviseurs que j’avais là-bas avaient été très dégradants envers tout le monde. Tout devait être parfaitement fait et si ce n’était pas le cas, ils vous le jetaient à la figure comme si c’était un déchet. Si tu n’allais pas assez vite, tu allais te faire virer.

« Quand j’ai commencé, deux mois plus tard, je n’allais pas aussi vite qu’ils le voulaient. Ils se mettaient en face de moi et disaient : « Vous n’allez pas assez vite, vous n’allez pas assez vite.

« J’allais aux toilettes en pleurant. C’était trop pour moi.

Irene a allégué que son superviseur avait jeté tous ses produits cosmétiques terminés à la poubelle une fois, l’obligeant à recommencer et à recevoir l’aide de ses collègues pour éviter le licenciement.

Irene a affirmé qu’elle avait été formée pendant «cinq minutes» lorsqu’elle a commencé à l’usine avant de devoir produire les articles de maquillage.

Elle a continué à affirmer : « Quand vous avez posé des questions, vous étiez en quelque sorte dégradé. Il semblait que chaque question que vous posiez était une question stupide. Comment allez-vous apprendre si vous ne posez pas de questions ? »

‘STRESSANT & AUGMENTANT’

Martha a allégué qu’elle s’était sentie « verbalement menacée » par les superviseurs.

Elle a déclaré: « Ils diraient: » Oh, si vous ne faites pas autant d’ici la fin, vous allez être licencié ou nous allons appeler l’agence d’intérim pour chercher quelqu’un d’autre.

«C’était stressant et humiliant à la fois. J’ai été payé au salaire minimum. Ils n’ont jamais proposé d’augmentation.

Martha a poursuivi avec un exemple : « Le superviseur m’a dit : « Vous êtes ici depuis deux ans, je n’arrive pas à croire que vous n’ayez pas rattrapé la machine, vous devriez emballer deux fois plus que ces nouvelles filles ».

«Je me sentais un peu dégradé. J’essaie de faire de mon mieux et tu me cries toujours dessus devant tout le monde ? Je ne peux pas faire tout. »

Martha pense que les travaux forcés lui ont laissé des problèmes médicaux aujourd’hui, comme elle l’a expliqué : « En faisant tout ce travail manuel, j’ai des problèmes où mes mains se fissurent et la douleur va de ma main à mon coude. J’ai toujours cette douleur. Je les blâme !

Martha a également été forcée de travailler 12 heures par jour en position debout.

Elle a affirmé: «Avec le verbal, en plus des quarts de travail de 10 à 12 heures, beaucoup de gens ont fini par abandonner ou partir parce que c’était tout simplement trop.

« Au début, c’était lent, nos horaires habituels étaient de 16 h à minuit. Quand il a commencé à ramasser, il était de 16 heures à 4 heures du matin. Nous étions payés des heures supplémentaires, mais cela n’en valait pas la peine car ils vous poussaient à la limite.

« Ils ne nous ont pas fait sentir appréciés. »

« TELLEMENT PLEIN QUE VOUS NE POUVEZ PAS BOUGER »

Alors qu’Irene travaillait des quarts de huit heures pendant son séjour à Spatz, elle a expliqué qu’elle se sentait obligée de venir le week-end de peur d’être licenciée.

Elle a déclaré : « Deux fois par mois, vous deviez également venir le week-end. Je suis une mère célibataire de deux enfants et le week-end, il était difficile de trouver une garderie. J’ai essayé d’expliquer que je suis passé par une agence d’intérim et que je n’ai pas de garderie pour les week-ends. Ils ont dit : ‘Eh bien, vous devez trouver quelqu’un ou vous perdrez votre emploi.’

« C’était difficile parce qu’ils s’attendaient à ce que vous fassiez toutes ces heures pour un travail au salaire minimum, ce que je ne pensais pas être juste. »

Irene a également parlé des conditions «horribles» qu’elle a été forcée d’endurer pendant son séjour à l’usine d’Oxnard, en Californie.

Elle a dit : « Vous ne pouviez pas faire demi-tour sans que quelqu’un soit juste derrière vous. C’est ainsi que nous étions emballés dans l’usine.

« J’ai de l’anxiété, donc je devrais aller et venir de la salle de bain parce que c’était accablant de travailler avec autant de personnes. Vous ne pouvez pas vraiment bouger, vous ne pouvez pas vraiment parler aux gens.

Irene a ajouté : « Il y avait toujours des déversements, des dégâts. J’ai vu beaucoup de fourmis dans les coins et tout ça.

L’employée Martha a affirmé que les travailleurs étaient forcés de supporter des « conditions froides » en hiver et des « températures chaudes » en été.

Elle a affirmé : « Pendant l’été, c’était misérable. Pas de chauffage en hiver. Il fallait doubler la couche, ce qui était assez ennuyeux car nous devions faire beaucoup de mouvements de la main et les vestes gênaient. C’était mauvais. »

Instagram/kyliecosmetics

Les ouvriers de l’usine ont effectué des quarts de travail «injustes» de 12 heures[/caption]

Kylie Cosmétiques/Instagram

La travailleuse Martha a déclaré: « Ce n’est pas comme si Kylie n’avait pas vu quelles étaient les conditions »[/caption]

EXIGER LE CHANGEMENT

Bien qu’Irene ne travaille plus chez Spatz, elle a affirmé que les employés actuels avaient déclaré que les conditions étaient les mêmes et qu’elle exigeait un changement.

Elle a ajouté: «Je pense qu’il est encore plus rempli de monde.

« Je voulais raconter mon point de vue et participer à l’histoire parce que j’aimerais qu’ils aient une meilleure communication avec les superviseurs.

« C’était mon premier travail et j’étais très intimidé de faire quelque chose de mal. C’était nul.

Les critiques sur les sites Web d’emploi au cours des dernières années suggèrent que les conditions restent inchangées.

Une critique sur Google d’il y a deux ans disait : « Les gens doivent passer par une agence de placement pour trouver un emploi à cet endroit, donc l’entreprise n’a aucun problème à vous licencier si vous ne pouvez pas effectuer des quarts de 10 à 12 heures, Les RH s’en fichent si [you’re] un travailleur acharné ou non si [you’re] ne font pas partie de l’entreprise, ils ne se soucient pas de votre opinion ou de vos préoccupations, si [you’re] un étranger ils ont mis cette énorme façade comme si tout allait bien.

« Les gens à qui j’ai parlé n’aimaient pas le travail, je veux dire que cet endroit est un gâchis. Je suis surpris qu’il ne s’arrête pas. Je donnerais 0 étoile à cet endroit mais cette option n’est pas là.

Un avis d’Indeed daté du 28 mai 2019 disait : « Si vous cherchez à obtenir [paid] le minimum [wage], être travaillé comme un chien, [work] 50 heures par semaine pendant la saison des vacances juste pour que vous puissiez être licencié après ou obtenir 4 heures par jour quand ce n’est pas saisonnier, alors allez-y. La direction ne veut que des chiffres.

Un deuxième a écrit le 8 juillet 2020 : « 90 % des travailleurs sont des intérimaires et ils ne les remercient pas du tout, pensent les salariés de l’entreprise. [they’re] à un autre niveau.

Un troisième avis du 21 mai 2021 disait : « C’est un travail difficile mais c’est un travail décent. Ce fut l’un de mes premiers travaux. C’est un réglage d’usine. Ce n’est pas très sûr la plupart du temps, mais ce n’était pas si mal.

ACCIDENT EFFRAYANT

D’anciens travailleurs ont également déposé des plaintes auprès du bureau du commissaire du travail de Californie.

Dans des documents obtenus par The Sun du département du Travail des États-Unis, un employé de Spatz a déposé une plainte le 21 février 2017 pour un problème de sécurité.

Le résumé de l’enquête disait : « À 21 h 15, le 25 janvier 2017, un employé poussait du matériel dans un pulvérisateur, lorsque son index droit s’est coincé. L’incident a entraîné l’amputation du bout de son index droit. »

Le département était « cosmétiques, produits de beauté ».

L’affaire a été classée le 21 novembre 2018.

Le 29 mars 2016, un autre employé a déposé une plainte pour salaire impayé.

Le travailleur s’est plaint de 48 heures de salaire non payé à 10 $ de l’heure au montant de 480 $ et de neuf heures de salaire d’heures supplémentaires non payées à 15 $ de l’heure au montant de 135 $.

L’affaire a été classée la même année.

Les représentants des laboratoires Kylie, Coty et Spatz n’ont pas répondu à la demande de commentaires de The Sun.

LES VISITES DE KYLIE

En mars 2016, le L’incroyable famille Kardashian La star a donné un aperçu des coulisses de la fabrication de ses produits sur son application, alors qu’une vidéo teaser la montrait en train de remplir des tubes de rouge à lèvres liquide.

En février 2019, maman Kris a visité les laboratoires Spatz en solo, alors que Kylie l’avait vient de donner naissance à sa fille Stormi, 3 ans, avec encore un petit ami Travis Scott.

Kris a posté une photo portant une blouse de laboratoire dans l’usine, comme elle l’a dit dans une vidéo tout en aidant un employé : « Quelqu’un d’autre a-t-il besoin d’aide ? Je serai là. Je ne suis qu’une personne… je suis épuisé !

En 2018, Forbes nommé Kylie la le plus jeune milliardaire autodidacte, car son entreprise valait 900 millions de dollars au moment où elle a eu 20 ans.

Puis, en 2019, Kylie a vendu 51% de Kylie Cosmetics à l’empire de la beauté Coty pour 600 millions de dollars, valorisant l’entreprise à 1,2 milliard de dollars.

La plus jeune fille de Kris et Caitlyn Jenner a déclaré dans un communiqué à l’époque : « J’ai hâte de poursuivre la créativité et l’ingéniosité pour chaque collection que les consommateurs attendent et d’interagir avec mes fans sur les réseaux sociaux.

« Ce partenariat me permettra, à moi et à mon équipe, de rester concentrés sur la création et le développement de chaque produit tout en faisant de la marque une puissance internationale de la beauté. »

Kylie Cosmetics se relance le 15 juillet avec une formule « propre et végétalienne ».





En l’honneur de la nouvelle gamme de produits, Kylie a publié un série YouTube en trois parties intitulée « Inside Kylie Cosmetics », alors que son équipe louait son implication dans l’entreprise.

Momager Kris a déclaré : « Kylie est si intelligente, si créative, si pleine d’idées. Elle a vraiment bouleversé l’ensemble du secteur de la beauté et de l’industrie.

La directrice commerciale Megan Mildrew a ajouté : « Kylie est impliquée dans chaque élément de l’idéation conceptuelle créative de ce que seront les produits, de la couleur et des petits détails de la décoration sur l’emballage. »





Kylie Cosmétiques/Instagram

Kylie Cosmetics se relance le 15 juillet avec une formule «propre et végétalienne».[/caption]

Youtube

Kylie est décrite comme « impliquée » dans le processus créatif[/caption]

Getty

Kylie partage sa fille Stormi, 3 ans, avec son petit ami Travis Scott[/caption]