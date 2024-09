Le maquillage de Chappell Roan aux VMA 2024 était de type Renaissance

Il n’est pas exagéré de dire que Chappell Roan est un talent unique en son genre, depuis son premier album révélateur, L’ascension et la chute d’une princesse du Midwestà sa présentation de soi envoûtante et influencée par le drag.

Mercredi soir, lors de sa toute première cérémonie des MTV Video Music Awards, la pop star de 26 ans a ébloui le tapis rouge, a livré une interprétation glaçante de « Good Luck, Babe ! » et a remporté le prix du meilleur nouvel artiste. Fidèle à ses habitudes, Roan a fait tout cela avec un style camp à plein régime. L’inspiration de la soirée ? « Une narration romantique médiévale », explique sa maquilleuse André Dahlingqui a donné à Roan deux looks de maquillage différents imprégnés de romance gothique.

« Chappell a toujours une histoire claire en ce qui concerne son apparence, ce qui m’informe et m’inspire pour aider à donner vie à sa vision complète », explique Dahling. Dans le style« Elle a partagé des références du passé, ce qui m’a donné un monde dans lequel vivre et créer pour ces looks. »

« Je voulais vraiment qu’elle ressemble et se sente comme une royauté de la Renaissance », explique Dahling à propos du look de Roan sur le tapis rouge – un teint pâle, des yeux chatoyants et des lèvres vin profond – qu’elle portait au-dessus d’une robe en tulle bordeaux Y/Project automne 2024.

« J’ai adoré les tons de ses cheveux et de sa robe et j’ai pensé que les marier ensemble dans le maquillage apporterait un aspect éthéré à l’ensemble du look ! » dit-il. Dahling a utilisé le Bâton de peinture MAC en blanc pour lui donner un voile fantomatique, puis tourbillonné Fard à joues Glow Play en Groovy et Plush Pepper sur les joues pour une douce rougeur. Ses yeux étaient lavés dans des tons de bijoux maussades et dorés avec des pressions de Dazzleshadow extrême dans Objet D’Art, Couture Copper et Oh so Glitty.

Quant aux lèvres ? « Les tons plus profonds et mordus au centre, diffusés avec du rouge et de l’auburn, ont permis de rester fidèle au maquillage de style d’époque », explique Dahling, qui a tracé ses lèvres au crayon Half Red avant de mélanger Rouge à lèvres mat soyeux M·A·Cximal en Velvet Teddy et Sin pour une teinte de lèvres parfaite.

Pour le moment scénique de Roan, Dahling a utilisé les couleurs riches et les textures luxueuses des peintures à l’huile baroques pour créer un moment chatoyant en Technicolor. « C’était beaucoup plus dramatique et émouvant », dit Dahling à propos du look scénique de Roan, où elle était une Jeanne d’Arc des temps modernes en cotte de mailles. « Nous avons décidé qu’un style de maquillage pictural, romantique, presque défait serait le moyen le plus efficace de traduire le chagrin et l’émotion de « Good Luck, Babe! ». »

Pour saturer le regard de Roan d’une brume de pigments violets, bleu cobalt et dorés, Dahling a utilisé le Palette de fards à paupières Connect In Colour dans les tons Future Glam, Hi Fi Color et Embedded Burgundy. « Tout était très intuitif ; nous voulions faire ressortir une sorte de beauté dramatique, presque tragique, et l’utilisation du bleu et du marron en contraste avec les ombres et pigments métalliques dorés éblouissants semblait appropriée », explique Dahling.

Getty Images



Alors que l’étoile de Roan monte à une vitesse vertigineuse, Dahling est reconnaissante de leur collaboration et de son influence extraordinaire sur la prochaine génération. « Chappell est l’artiste la plus inspirante, la plus créative et la plus authentique du moment », déclare Dahling. « Son histoire, ses origines et la lumière qu’elle apporte aux jeunes homosexuels à travers l’Amérique sont si spéciales ! Je me souviens de ce que c’était que d’avoir quelqu’un vers qui me tourner lorsque je me découvrais dans le Kentucky rural, donc faire partie de cela avec elle et l’incroyable équipe qu’elle a derrière elle est vraiment un honneur de toute une vie ! »